أصالة تحيي حفلا بالسعودية.. 13 فبراير

تستعد الفنانة السورية أصالة لاحياء حفل غنائي، في المملكة العربية السعودية يوم 13 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل الذي يحمل اسم ليلة أصالة، على مسرح عبده، تزامنًا باحتفالات عيد الحب.

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة اصالة لحظة تكريم الفنانة انغام فى النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز joy awards الذى اقيم امس فى الرياض، وظهرت اصالة فى الصورة وهى غير متحمسة او غير سعيدة بفوز انغام كما وصفها الجمهور .

وفى هذا السياق ، قالت أصالة خلال لقائها مع “عرب وود”: انا بنبسط لتكريم غيرى لكن مش قد ما انبسط ليا .. اى حد يفوز بس انا ما بنبسط غير لصولا".

وحازت الفنانة أصالة نصرى على جائزة صناع الترفيه الفخرية، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز Joy Awards، امس بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.