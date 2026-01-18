أصالة: اللي عشناه في Joy Awards صورة ما بتتنسى

أشادت الفنانة أصالة بحفل joy award الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورا لها من الحفل عبر حسابها الشخصي اكس وعلقت قائلة: "تفاصيل هالإبداع اللي عشناه والصوره المو معقوله اللي كنا جواها بمهرجان joy award وموقصدي الصوره بمعنى صوره اللي بدي قوله كيف فيه إنسان بيفكر يجمع موهوبين من بلاد مختلفة وكبار وصغار ومتفقين ومختلفين والكل تحت سقف الرياض مبسوط وتارك كل شي بعيد وبكل حب مجتمعين.



وتابعت: “‏كنت مبسوطة بكل شي بس على وجه التحديد كتير تأثرت بالعرض السوري اللي كان بيجنن بكيت وفرحت وتذكرت وتأملت وعلى شوي كنت رح أطلع كون بينهم ‏الله لايحرم الدّنيي قلبكم الكبير اللي وسعنا كلنا.”



أضافت: "‏وأنا قبل ماأكبر معكم وبينكم بكبر فيكم وبتشرف كون تعلمت منكم ياأهل السعوديه الكرام الحناين الطيبين 💚💚

‏وياأبو ناصر ياسعادة المستشار مجهودك كبير وبيعود هالشي لقلبك الكبير وسعة صدرك وتعاملك مع الجميع بكل حب وإحترام وتقدير وهذا ماتعلمناه من قادتنا في هذا الوطن العظيم فقد أهدانا الله رب العالمين أميراً يشبه المستحيل هو الحلم وهو المستقبل البعيد

أكملت: " ‏الله يحفظ ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الفذ صاحب الرؤيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويحفظ هذه الأرض وهذا الشعب وتعيشوا وتجمعوا وتكرموا وتفرحوا وتخلقوا بالحياة حياة.