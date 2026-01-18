قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
فن وثقافة

أصالة: اللي عشناه في Joy Awards صورة ما بتتنسى

اصالة
اصالة
منار نور

أشادت الفنانة أصالة بحفل  joy award الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أصالة صورا لها من الحفل عبر حسابها الشخصي اكس وعلقت قائلة: "تفاصيل هالإبداع اللي عشناه والصوره المو معقوله اللي كنا جواها بمهرجان joy award وموقصدي الصوره بمعنى صوره اللي بدي قوله كيف فيه إنسان بيفكر يجمع موهوبين من بلاد مختلفة وكبار وصغار ومتفقين ومختلفين والكل تحت سقف الرياض مبسوط وتارك كل شي بعيد وبكل حب مجتمعين.


وتابعت: “‏كنت مبسوطة بكل شي بس على وجه التحديد كتير تأثرت بالعرض السوري اللي كان بيجنن بكيت وفرحت وتذكرت وتأملت وعلى شوي كنت رح أطلع كون بينهم ‏الله لايحرم الدّنيي قلبكم الكبير اللي وسعنا كلنا.”
 

أضافت: "‏وأنا قبل ماأكبر معكم وبينكم بكبر فيكم وبتشرف كون تعلمت منكم ياأهل السعوديه الكرام الحناين الطيبين 💚💚
‏وياأبو ناصر ياسعادة المستشار مجهودك كبير وبيعود هالشي لقلبك الكبير وسعة صدرك وتعاملك مع الجميع بكل حب وإحترام وتقدير وهذا ماتعلمناه من قادتنا في هذا الوطن العظيم فقد أهدانا الله رب العالمين أميراً يشبه المستحيل هو الحلم وهو المستقبل البعيد 
 أكملت: " ‏الله يحفظ ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الفذ صاحب الرؤيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويحفظ هذه الأرض وهذا الشعب وتعيشوا وتجمعوا وتكرموا وتفرحوا وتخلقوا بالحياة حياة.

اصالة السعودية Joy Award

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

