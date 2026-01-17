قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
فن وثقافة

بموافقة أصالة.. شام الذهبي تغني «Fly Me to the Moon» وتثير تفاعل الجمهور

شام الذهبى
شام الذهبى
يمنى عبد الظاهر

لفتت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني أغنية «Fly Me to the Moon»، مقدمة أداءً مميزًا نال إعجاب وتفاعل الجمهور.

وشاركت شام الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، موضحة أن والدتها وافقت على هذه الأغنية فقط، وقالت: «صولا وافقت على هالأغنية بس، يا رب يكون إحساسى وصلكم، لأن الصوت محدود كما تعلمون، هذه الأغنية وكل الى صورناه إلكم كان بالصدفة المطلقة واتعملت بالظبت فى ساعة إلا ربع فلحظتها بكل بساطة! انتبهوا على إلا ربع! يعنى والله مش مقصودة ولمجرد التجربة! لو عجبتكم كثير ابقوا احكوا مع صولا».


يُذكر أن شام كانت نشرت سابقًا مقطع فيديو ظهرت فيه وهى تجرى مكالمة هاتفية مع والدتها، كاشفة عن رغبتها فى خوض تجربة الغناء واحترافه، حيث أبدت أصالة رفضًا مفاجئًا، ما جعل خطوة شام الحالية تجربة جريئة للتعبير عن موهبتها واستكشاف رأى الجمهور قبل دخولها المجال الفنى رسميًا.

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري أصالة نصري صولا دخولها المجال الفنى

