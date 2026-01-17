بموافقة أصالة.. شام الذهبي تغني «Fly Me to the Moon» وتثير تفاعل الجمهور

لفتت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني أغنية «Fly Me to the Moon»، مقدمة أداءً مميزًا نال إعجاب وتفاعل الجمهور.

وشاركت شام الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، موضحة أن والدتها وافقت على هذه الأغنية فقط، وقالت: «صولا وافقت على هالأغنية بس، يا رب يكون إحساسى وصلكم، لأن الصوت محدود كما تعلمون، هذه الأغنية وكل الى صورناه إلكم كان بالصدفة المطلقة واتعملت بالظبت فى ساعة إلا ربع فلحظتها بكل بساطة! انتبهوا على إلا ربع! يعنى والله مش مقصودة ولمجرد التجربة! لو عجبتكم كثير ابقوا احكوا مع صولا».



يُذكر أن شام كانت نشرت سابقًا مقطع فيديو ظهرت فيه وهى تجرى مكالمة هاتفية مع والدتها، كاشفة عن رغبتها فى خوض تجربة الغناء واحترافه، حيث أبدت أصالة رفضًا مفاجئًا، ما جعل خطوة شام الحالية تجربة جريئة للتعبير عن موهبتها واستكشاف رأى الجمهور قبل دخولها المجال الفنى رسميًا.