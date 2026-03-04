الأوقاف: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة لدعم الأسر المستحقة

تواصلت فعاليات مبادرة توزيع (1000) كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به المؤسستان؛ دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم.

وقد باشر أعمالَ التوزيع فضيلةُ الشيخ أحمد جمال الدين - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة فضيلة الشيخ حمدي علي محمد - مسئول شئون القرآن بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل - مدير إدارة جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ عامر عبد الخالق - مفتش بالإدارة، وفضيلة الدكتور علي الله الجمال - إمام المسجد؛ حيث جرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواءٍ من الانضباط والاحترام.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.