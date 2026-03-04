قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة لدعم الأسر المستحقة

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات
عبد الرحمن محمد

تواصلت فعاليات مبادرة توزيع (1000) كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به المؤسستان؛ دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم.

وقد باشر أعمالَ التوزيع فضيلةُ الشيخ أحمد جمال الدين - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة فضيلة الشيخ حمدي علي محمد - مسئول شئون القرآن بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل - مدير إدارة جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ عامر عبد الخالق - مفتش بالإدارة، وفضيلة الدكتور علي الله الجمال - إمام المسجد؛ حيث جرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواءٍ من الانضباط والاحترام.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.

وزارة الأوقاف بيت الزكاة والصدقات مسجد السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق جهاز MacBook Air M5.. أفضل سماعات أذن لاسلكية

شاحن انكر

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. أنكر تكشف عن أحدث باور بانك في 2026

هيونداي

هيونداي تستغني عن 80% من الموظفين في شركة السيارات الطائرة

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد