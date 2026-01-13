قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل الفنانة أصالة فى البحرين.. 5 فبراير

أصالة
أصالة
أحمد إبراهيم

تحيي الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ضخما فى البحرين، يوم 5 فبراير المقبل، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتقدم اصالة فى هذا الحفل عدد من أغاني البومها الأخير “ضريبة البعد” والذى حقق نجاحا كبيرا عند طرحه. 

ألبوم أصالة نصري 

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

كلمات أغنية أصالة - كلام فارغ:

"كلام فارغ ماشي تقوله هنا وهناك

ولو صدق كلامك ألف، أنا عارفاك

مايصعبش عليك غالي، أنا أدرى أوي بحالي

لكن واضح أوي إن إنت ماكنتش تعرف اللي معاك

أنا أجمد من الصورة اللي في دماغك

عنيدة أكتر من الكبر اللي يوم ساقك

طموحك نقطة في طموحي، أنا عارفة قيمة روحي

حقيقي أنا كنت ليك مكسب وأديك ضيعته بغباءك

أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة اكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان

أصالة الفنانة أصالة أعمال أصالة أغانى أصالة حفل أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

أصالة

تفاصيل حفل الفنانة أصالة فى البحرين.. 5 فبراير

مديحة كامل

في ذكراها.. مديحة كامل قطة السينما التي رحلت وبقي سحرها

محمد سعد

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد