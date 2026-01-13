محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

انتهى المخرج وائل إحسان من تصوير فيلمه الجديد “عيلة دياب عالباب” الذى يقوم ببطولته محمد سعد ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزا للعرض خلال هذا العام.

يُشارك في فيلم "عيلة دياب عالباب" عدد من النجوم أبرزهم محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي وإخراج وائل إحسان ومن المقرر طرحه للجمهور في السينمات بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان هيدي كرم، تقدم شخصية سيدة غنية تُدعى ليلى متزوجة من رجل أعمال ولديها ابن وابنة، وعلقت هيدي على دورها بأنه يبتعد عن الشر، ممازحة بقول: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جداً.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويارب الدور يعجب الجمهور».

أحدث أفلام محمد سعد

أحدث أعمال محمد سعد، في السينما، هو فيلم الدشاش، الذي تم عرضه في بداية العام الجاري 2025، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام.

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

أحدث مسلسلات محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد، في الدراما، هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.