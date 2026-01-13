قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

محمد سعد
محمد سعد
أحمد إبراهيم

انتهى المخرج وائل إحسان من تصوير فيلمه الجديد “عيلة دياب عالباب” الذى يقوم ببطولته محمد سعد ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزا للعرض خلال هذا العام. 

يُشارك في فيلم "عيلة دياب عالباب" عدد من النجوم أبرزهم  محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي وإخراج وائل إحسان ومن المقرر طرحه للجمهور في السينمات بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان هيدي كرم، تقدم شخصية سيدة غنية تُدعى ليلى متزوجة من رجل أعمال ولديها ابن وابنة، وعلقت هيدي على دورها  بأنه يبتعد عن الشر، ممازحة بقول: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جداً.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويارب الدور يعجب الجمهور».

أحدث أفلام محمد سعد 

أحدث أعمال محمد سعد، في السينما، هو فيلم الدشاش، الذي تم عرضه في بداية العام الجاري 2025، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام. 

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

أحدث مسلسلات محمد سعد 

وكان آخر أعمال محمد سعد، في الدراما، هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

محمد سعد الفنان محمد سعد غادة عادل الفنانة غادة عادل فيلم عيلة دياب عالباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

إحدى مراكز تحفيظ القرآن

الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد