برعاية مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.. ماستر كلاس للمخرج كريم الشناوي اليوم

دعت نقابة المهن التمثيلية أعضاءها، وأقسام المسرح بالجامعات، وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، لحضور ماستر كلاس يقدمه المخرج كريم الشناوي، وذلك اليوم الثلاثاء 13 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.

ويأتي الماستر كلاس ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، في إطار حرص النقابة على دعم الحركة المسرحية، وتبادل الخبرات الفنية، وإتاحة مساحات تعليمية وتفاعلية تجمع بين المحترفين والدارسين والمهتمين بصناعة المسرح.

ومن المقرر أن يتناول كريم الشناوي خلال اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بالإخراج، وتجربته الفنية، وآليات العمل مع الممثل، بما يثري خبرات الحضور ويعزز الجانب التطبيقي لديهم.

وتؤكد النقابة ترحيبها بجميع الفئات المستهدفة للمشاركة في الفعالية، في إطار دورها المستمر في دعم وتطوير الكوادر الفنية الشابة.