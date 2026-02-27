عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم عن سبب تركيز حديثه دائمًا على والده الراحل، مؤكدًا أن حديثه عنه ليس تقليدًا أو استهلاكًا لذكراه، بل لأنه أغلى شخص في حياته وأثر بشكل عميق على مسيرته الفنية.

وقال عصام خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، : "أنا ما أحبش أتكلم عن نفسي كثير، كل حديثي عن والدي لأنه الشخص الذي أحبه في الدنيا كلها، وأي نجاح لي مرتبط باسمه وإرثه الفني الكبير".

وعن اتهامات البعض بأنه يعيش على ورث والده الفني، أوضح عصام: "أنا أكمل المسيرة بكل فخر، وأعتبر نفسي محظوظًا لأنني أستطيع الاستمرار في الطريق الذي بدأه والدي، لكني أحاول دائمًا تقديم شيء جديد ومميز، دون أن أبتعد عن جوهر الإرث الذي تركه".

وأضاف عصام أنه حاول في بعض الأحيان أن يبتعد عن اللون الغنائي الذي اشتهر به والده، لكنه أدرك أن هذا اللون ملكه وحقه: "لو سيأتي أي شخص يقلد أسلوب والدي، فهذا ليس من حقي أنا الأول في الاستمرار في إرث والدي، حتى لو حاول مؤدي المهرجانات مثل حمو بيكا تقليده، فأنا أولى وأحافظ على أصالته".

وأشار إلى موقفه الأخير معه، حين لاحظ أن حمو بيكا حاول اقتحام هذا اللون الفني بطريقة غير مناسبة، قائلاً: "دخل على المسرح بطريقة غير لائقة، وأنا حرصت أن أوضح له حدود المساحة الخاصة بإرث والدي، ووقفت عند حدي للحفاظ على احترام إرث والدي الفني وقلت "كله ينزل تحت".