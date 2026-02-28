قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: علينا اتخاذ قرار بالغ الأهمية بشأن إيران.. وأفضل إنجاز صفقة معها بالطرق السلمية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يُفضل إنجاز صفقة مع إيران بالطرق السلمية، مضيفا: "إيران تريد اتفاقا.. لكن يجب أن يكون ذا معنى".

وقال ترامب في تصريحات له: “علينا أن نتخذ قرارا بالغ الأهمية، ونحن أمام قرار كبير للغاية، وصعب، بشأن دولة تمارس بتر أرجل وأذرع الناس منذ 47 عاما”.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه محبط من المفاوضات الجارية مع إيران.

وقال ترامب عن إيران: "لست سعيدا بحقيقة أنهم غير مستعدين لمنحنا ما نحتاجه، وهذا أمر لا يسرني، وسنرى ما الذي سيحدث، سنتحدث لاحقا".

وعند سؤاله عن استخدام القوة العسكرية؛ أجاب ترامب: "لدينا أعظم جيش في العالم، وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا"، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وذكر ترامب، قبل مغادرته على متن طائرة متجهة إلى تكساس: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، لست راضياً عنهم، لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات، أريد التوصل إلى اتفاق معهم".

