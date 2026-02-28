قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إعادة على مقعد النقيب بين الديب وأبوزيد بمهندسين قنا

يوسف رجب

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد اللاه عباس، رئيس اللجنة، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين والتى جرت على مقعد النقيب بعدد منافسين ٤ مرشحين، و٧ مقاعد كهرباء ومدنى، بعد منافسة بين ٢٧ مرشح.

وأوضحت اللجنة، بأن مقعد النقيب سوف تجرى عليه الإعادة الأسبوع المقبل، لعدم حصول أى مرشح على النسبة المقررة قانونًا، حيث تجرى الإعادة بين الدكتور مهندس أحمد محمد الديب بعد حصوله على ٦٢٤ صوت، والدكتور مهندس محمود أبوزيد بعدد حصوله على ٤٦٤ صوت.

أما مقاعد المدنى، فقد فاز بها كل من: الدكتور مهندس ممدوح عبدالباقي وشهرته ممدوح أبوخليل ٨٦٥ صوت، والدكتور مهندس زكريا حميد عوض الله ٧٩٢ صوت، والمهندس أحمد عبدالرؤوف فاضل وشهرته أحمد كساب ٥٧٨ صوت، والدكتورة مهندس منى محمود مصطفى محمود وشهرتها منى محمود الفدار ٥٠٠ صوت.

فيما فاز بمقاعد الكهرباء كل من:  المهندس وليد عبدالعزيز عبداللطيف جاد، وشهرته بوليد عكاوى ٧١٥ صوت، والمهندس محمد مصطفى محمد وشهرته محمد المصرى ٦٣١ صوت، إسماعيل عبدلى إسماعيل وشهرته اسماعيل الخولى ٦٥٩ صوت.

يذكر أن انتخابات نقابة المهندسين فى قنا، جرت فى ٤ مقرات انتخابية، الأول بمقر النقابة الفرعية للمهندسين بقنا ويضم ٤ صناديق مقيد بها ٦ آلاف و٣٥١ ناخبا وناخبة، والمقر الثانى بمركز نجع حمادي وضم صندوقين، مقيد بهما ٤ آلاف و٢٦٨  ناخبا وناخبة، والمقر الثالث بمدينة قوص ويضم صندوق انتخابى مقيد به ٢٠٩٥ ناخبا وناخبة.

