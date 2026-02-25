بتوجيهات الشيخ الطيب..إهداء نسخة قرآن كريم مكتوبة بماء الذهب لمحافظ قنا خلال احتفالية الأزهر السنوية

أهدى الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب، للواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بناءًا على تعليمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تقليد نادر لا يتم إلا مع رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف، والمقامة بقصر ثقافة قنا، بذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ولفيف من القيادات الأزهرية والدينية والتنفيذية بمحافظة قنا.

وأشار الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إلى أن إهداء نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب لمحافظ قنا، جاء بتوجيهات وتوصية من شيخ الأزهر الشريف، تقديرا لمكانة المحافظ وانتمائه للشيخ على الببلاوى شيخ الأزهر خلال الفترة من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٥ ميلادية الموافقة ١٣٢٠ الى ١٣٢٣ هجرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، بأن هذا الإهداء هو رسالة محبة وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر لمحافظ قنا، وتكريم لذكرى أحد أعلام الأزهر الشريف الإمام علي الببلاوي.

وأشار أبوالوفا، إلى أن الاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الأزهر هو مناسبة لاستحضار دور هذه المؤسسة العريقة في صياغة عقل الأمة وحماية هويتها، مشيدًا بدعم المحافظة للمنظومة التعليمية والدعوية، مما ساهم في تحقيق طفرة ملموسة في الخدمات والأنشطة المشتركة التي تخدم أبناء محافظة قنا في مختلف المجالات.



وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، عن سعادته بهذا الإهداء الكريم من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم والوسطية في العالم أجمع.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تكريمه اليوم في ذكرى تأسيس الأزهر الشريف، يحمل طابعًا خاصًا كونه يعيد الوصل بسيرة جده الإمام الراحل الذي نذر حياته لخدمة العلم والدين، مؤكدًا أن هذا الإرث التاريخي يدفعه لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن القنائي.



