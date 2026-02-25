قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: بالأرقام خوان بيزيرا يتفوق على تريزيجيه
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتوجيهات الشيخ الطيب..إهداء نسخة قرآن كريم مكتوبة بماء الذهب لمحافظ قنا خلال احتفالية الأزهر السنوية

محافظ قنا يقبل المصحف الشريف
محافظ قنا يقبل المصحف الشريف
يوسف رجب

أهدى الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب، للواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بناءًا على تعليمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تقليد نادر لا يتم إلا مع رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية للأزهر الشريف، والمقامة بقصر ثقافة قنا، بذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ولفيف من القيادات الأزهرية والدينية والتنفيذية بمحافظة قنا.

وأشار الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إلى أن إهداء نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب لمحافظ قنا، جاء بتوجيهات وتوصية من شيخ الأزهر الشريف، تقديرا لمكانة المحافظ وانتمائه للشيخ على الببلاوى شيخ الأزهر خلال الفترة من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٥ ميلادية الموافقة ١٣٢٠ الى ١٣٢٣ هجرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، بأن هذا الإهداء هو رسالة محبة وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر لمحافظ قنا، وتكريم لذكرى أحد أعلام الأزهر الشريف الإمام علي الببلاوي.

وأشار أبوالوفا، إلى أن الاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الأزهر هو مناسبة لاستحضار دور هذه المؤسسة العريقة في صياغة عقل الأمة وحماية هويتها، مشيدًا بدعم المحافظة للمنظومة التعليمية والدعوية، مما ساهم في تحقيق طفرة ملموسة في الخدمات والأنشطة المشتركة التي تخدم أبناء محافظة قنا في مختلف المجالات.
 

وأعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، عن سعادته بهذا الإهداء الكريم من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم والوسطية في العالم أجمع.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تكريمه اليوم في ذكرى تأسيس الأزهر الشريف، يحمل طابعًا خاصًا كونه يعيد الوصل بسيرة جده الإمام الراحل الذي نذر حياته لخدمة العلم والدين، مؤكدًا أن هذا الإرث التاريخي يدفعه لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن القنائي.


قنا الجامع الأزهر منطقة قنا الأزهرية شيخ الأزهر الشريف أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد