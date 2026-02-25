قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
محافظات

أخبار قنا: المحافظ يُحيل عاملين بالمخبز الآلى للتحقيق لعدم مطابقة المواصفات.. وضبط 150 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط سيارة اسطوانات بوتاجاز
ضبط سيارة اسطوانات بوتاجاز
يوسف رجب


شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، السكرتير العام للمحافظة يوجه بتسريع إنجاز خدمات المواطنين خلال جولة بمركز نقادة، والمحافظ يحيل بعض العاملين بالمخبز الآلي للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، ونائب المحافظ يشدد على رفع معدلات الإنجاز بالمنصة الوطنية لتقنين الأراضي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي تنهى صيانة وتركيب 1100 كشاف ولحام 56عمودًا لمنع تعرضها للسرقة، ومديرية التموين تضبط 150 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بنجع حمادى، إزالة 49 حالة تعد واسترداد 7591 متر ضمن الموجة 28، وضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالمناطق السكنية بنجع حمادى.

خلال جولة بنقادة..سكرتير عام قنا يوجه بتسريع إنجاز خدمات المواطنين

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية موسعة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي ومدى الالتزام بضوابط العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واطلع علام، خلال جولته التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، على آليات العمل المتبعة، وإجراءات تقديم الخدمات المختلفة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لتقليل المدة الزمنية لإنجاز الطلبات، والالتزام التام بالتعليمات المنظمة واللوائح القانونية، وتوخي الدقة والشفافية المطلقة في التعامل مع ملفات المواطنين، لضمان حصول كل ذي حق على حقه.

محافظ قنا يحيل عاملين بالمخبز الآلي للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات
 

فاجأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عددا من المخابز بمدينة قنا في جولة صباحية منفردًا، استهدفت متابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، والضوابط المنظمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وشملت الجولة، تفقد المخبز الآلي المحسن التابع للمحافظة بمنطقة مدينة العمال، ومخبز مصطفى سليم بشارع النزهة، حيث تفقد خطوط الإنتاج، ومراحل التصنيع، وآليات صرف الخبز للمواطنين، موجها بضرورة الحفاظ على جودة الرغيف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو تقصير.


 

نائب محافظ قنا يشدد على رفع معدلات الإنجاز بالمنصة الوطنية لتقنين الأراضي
 

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية داخل الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل، والاطلاع على مستجدات المنظومة الرقمية الخاصة بحصر وتقنين أراضي الدولة، والوقوف على آليات التطوير الإداري والفني بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل جولته، بتفقد أقسام إدارة أملاك قنا، حيث تابع المنصة الوطنية لتقنين الأراضي ومراجعة منظومة حصر أملاك الدولة، والوقوف على أهم المعوقات الفنية والإجرائية، وسبل الاستفادة المثلى من البيانات المتاحة لخدمة المواطنين وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة.

محلية نجع حمادي تنهى صيانة وتركيب 1100كشاف ولحام 56عمودًا لمنع تعرضها للسرقة
 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، حملة موسعة للارتقاء بمنظومة الإنارة العامة، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز نجع حمادي، بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، لرفع كفاءة الأعمدة وصيانة الكشافات المعطلة وتحسين مستوى الإضاءة بما يحقق الأمان للمواطنين ويعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن تطوير منظومة الإنارة العامة يأتي على رأس أولويات العمل الميداني بالمحافظة، لما لها من دور حيوي في تعزيز مستويات الأمان بالطرق والشوارع وتيسير حركة المواطنين خلال الفترة المسائية.

تموين قنا يضبط 150 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بنجع حمادي

تمكنت مديرية التموين بقنا، من ضبط 150 اسطوانة بوتاجاز منزلية، قبل إعادة بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، والاتجار بها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية موسعة بنجع حمادي.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة جاءت بناءً على معلومات وتحريات دقيقة رصدت محاولة تجميع الاسطوانات بغرض بيعها بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وأنه تم التحفظ على 150 اسطوانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار المرور اليومي على المستودعات، ومنافذ التوزيع، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة.

محافظ قنا: رفع 227 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمركزي قنا وأبوتشت
 

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تضافر الجهود في ملف النظافة العامة، مع أهمية تفعيل دور الرقابة والمتابعة الميدانية لرصد أي تراكمات للمخلفات، والتعامل الفوري معها بالرفع والنقل للمدافن الصحية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من يقوم بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني الدائم لمتابعة انتظام منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

ضمن الموجة 28.. إزالة 49 حالة تعد واسترداد 7591 مترا بقنا
 

أسفرت جهود الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 28، عن إزالة 49 حالة تعدى واسترداد 7591 متر بنطاق مركزي قنا وأبوتشت، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف.

وتمكنت الحملة بمركز قنا عن تنفيذ 27 حالة إزالة بقرية المحروسة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 6716 مترا مربعا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية.

ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالمناطق السكنية بنجع حمادي

ضبطت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، 2 سيارة كسح مخالفتين، أثناء قيامهما بإلقاء مخلفات بالقرب من المناطق السكنية، ومرشح المياه بقرية الصياد بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، بأن هناك لجنة مشكلة من إدارة شؤون البيئة بنجع حمادي، برئاسة المهندسة صفاء عبد الرحيم، مدير مكتب البيئة، وبالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بقنا، برئاسة المهندس الحسين محمد، وبمشاركة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادى.

قنا تموين قنا السوق السوداء نجع حمادي المخبز الآلي اسطوانة بوتاجاز أخبار قنا عدم مطابقة الخبز للمواصفات

