ترامب : يجب أن تكون لي ولاية رئاسية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه كان من المفترض أن يكون في منتصف ولايته الثالثة.

وأوضح ترامب البالغ من العمر 79 عاماً أمام المشرعين وأعضاء حكومته وقضاة المحكمة العليا المجتمعين في قاعة مجلس النواب مساء الثلاثاء: "السنة الأولى من ولايتي الثانية.. كان من المفترض أن تكون ولايتي الثالثة".

وأضاف مازحاً: "لكن، تحدث أمور غريبة"، ما أثار بعض التصفيق من الحضور.

ترامب يوقع على كرافتة تحمل اسمه

وفي سياق آخر، وقع الرئيس ترامب، على "كرافتة" لمسئول تحمل صورته الشخصية، على هامش إلقاء خطاب الاتحاد أمام مجلس النواب.

وشعر ترامب بالبهجة عندما رأي عضواً في الكونجرس الأمريكي يرتدي ربطة عنق تحمل نقشاً يحمل اسمه.

وقال ترامب "أوه، انظروا إلى هذا الرجل! تعجبني ربطة عنقه! أعطني تلك الربطة!".

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة، إلى رئيس الضباط إريك سلوفر الذي أُصيب في الغارة التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كاركاس بداية شهر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد إن هناك "أبطالًا كثيرين" في عملية القبض على مادورو، مضيفا “ستخلد بطولات هذا المحارب في تلك الليلة في سجلات الشجاعة العسكرية الخالدة”.