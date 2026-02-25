قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
ترامب : يجب أن تكون لي ولاية رئاسية ثالثة

ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه كان من المفترض أن يكون في منتصف ولايته الثالثة.

وأوضح ترامب البالغ من العمر 79 عاماً أمام المشرعين وأعضاء حكومته وقضاة المحكمة العليا المجتمعين في قاعة مجلس النواب مساء الثلاثاء: "السنة الأولى من ولايتي الثانية.. كان من المفترض أن تكون ولايتي الثالثة".

وأضاف مازحاً: "لكن، تحدث أمور غريبة"، ما أثار بعض التصفيق من الحضور.

ترامب يوقع على كرافتة تحمل اسمه

وفي سياق آخر، وقع الرئيس ترامب، على "كرافتة" لمسئول تحمل صورته الشخصية، على هامش إلقاء خطاب الاتحاد أمام مجلس النواب.

وشعر ترامب بالبهجة عندما رأي عضواً في الكونجرس الأمريكي يرتدي ربطة عنق تحمل نقشاً يحمل اسمه.

وقال ترامب "أوه، انظروا إلى هذا الرجل! تعجبني ربطة عنقه! أعطني تلك الربطة!".

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة، إلى رئيس الضباط إريك سلوفر الذي أُصيب في الغارة التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كاركاس بداية شهر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد إن هناك "أبطالًا كثيرين" في عملية القبض على مادورو، مضيفا “ستخلد بطولات هذا المحارب في تلك الليلة في سجلات الشجاعة العسكرية الخالدة”.

ترامب ولاية رئاسية ثالثة الرئيس الأمريكي خطاب الاتحاد ولاية ترامب الثالثة

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ايتن عامر

بفستان الفرح.. آيتن عامر تشارك كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

هدي المفتي

هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

مسلسل " اتنين غيرنا "

فركش مسلسل " اتنين غيرنا" لدينا الشربيني و أسر ياسين

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

