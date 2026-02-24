قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
محافظات

محلية نجع حمادي تنهى صيانة وتركيب1100كشاف ولحام 56عمودًا لمنع تعرضها للسرقة

يوسف رجب

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، حملة موسعة للارتقاء بمنظومة الإنارة العامة، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز نجع حمادي، بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، لرفع كفاءة الأعمدة وصيانة الكشافات المعطلة وتحسين مستوى الإضاءة بما يحقق الأمان للمواطنين ويعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن تطوير منظومة الإنارة العامة يأتي على رأس أولويات العمل الميداني بالمحافظة، لما لها من دور حيوي في تعزيز مستويات الأمان بالطرق والشوارع وتيسير حركة المواطنين خلال الفترة المسائية.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة شبكات الإضاءة بمختلف القرى والمدن والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، مع تكثيف العمل في المناطق المحرومة لضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع الأهالى فى كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن جهود الحملة نجحت في تركيب ما يقرب من 1100 كشاف بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، إلى جانب لحام 56 عمود إنارة بجسم الكوبري العلوي صعودا ونزولا لمنع تعرضها للانهيار أو السرقة، وحفاظا على الأرواح، وذلك تحت إشراف ميداني من المهندس مينا عاطف، المختص بقسم الكهرباء.

وتابع الزمقان، بأن الأعمال تضمنت تزيين الأعمدة الموجودة على الكوبري بأشرطة إضاءة ليد باللون الأزرق، لإضفاء لمسة جمالية تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتبرز جهود التطوير التي تشهدها نجع حمادي خلال المرحلة الحالية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لا تقتصر على نطاق المدينة فقط بل تمتد لتشمل الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، تحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون استثناء.
 

قنا الإنارة العامة نجع حمادي المظهر الحضاري أخبار قنا

