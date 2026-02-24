محلية نجع حمادي تنهى صيانة وتركيب1100كشاف ولحام 56عمودًا لمنع تعرضها للسرقة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، حملة موسعة للارتقاء بمنظومة الإنارة العامة، بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وإشراف حسين الزمقان، رئيس مركز نجع حمادي، بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، لرفع كفاءة الأعمدة وصيانة الكشافات المعطلة وتحسين مستوى الإضاءة بما يحقق الأمان للمواطنين ويعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن تطوير منظومة الإنارة العامة يأتي على رأس أولويات العمل الميداني بالمحافظة، لما لها من دور حيوي في تعزيز مستويات الأمان بالطرق والشوارع وتيسير حركة المواطنين خلال الفترة المسائية.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة شبكات الإضاءة بمختلف القرى والمدن والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، مع تكثيف العمل في المناطق المحرومة لضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع الأهالى فى كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن جهود الحملة نجحت في تركيب ما يقرب من 1100 كشاف بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، إلى جانب لحام 56 عمود إنارة بجسم الكوبري العلوي صعودا ونزولا لمنع تعرضها للانهيار أو السرقة، وحفاظا على الأرواح، وذلك تحت إشراف ميداني من المهندس مينا عاطف، المختص بقسم الكهرباء.

وتابع الزمقان، بأن الأعمال تضمنت تزيين الأعمدة الموجودة على الكوبري بأشرطة إضاءة ليد باللون الأزرق، لإضفاء لمسة جمالية تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتبرز جهود التطوير التي تشهدها نجع حمادي خلال المرحلة الحالية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لا تقتصر على نطاق المدينة فقط بل تمتد لتشمل الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، تحقيقًا لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين دون استثناء.

