رياضة

بعد المشاركة الأولى مع الأهلي .. هادي رياض: حلم من طفولتي حققته

هادي رياض
هادي رياض
علا محمد

علق اللاعب هادى رياض بعد مشاركته الأولى مع النادى الأهلي ووجوده فى التشكيل الأساسي للفريق.

وكتب هادى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"لكل شيء بداية، ولكل كتاب صفحة أولى، والنهارده كانت صفحتي الأولى مع النادي الأهلي. حلم من طفولتي حلمته، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده حققته ولعبت أول مباراة رسمية مع النادي الأهلي".

وأضاف :"الحمد لله حمدًا كثيرًا، وإن شاء الله القادم أفضل".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع فريق زد، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، يوم السبت 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد حضوره القوي في سباق اللقب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين فرق المقدمة، حيث باتت كل نقطة تمثل خطوة جديدة نحو منصة التتويج.

وكشف الإعلامي جالد الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن المعد البدني للفريق أبلغ ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بجاهزية هادي رياض من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن اللاعب أنهى البرنامج البدني المخصص له وأصبح جاهزًا من حيث الحالة البدنية، على أن يبقى قرار الدفع به في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني واحتياجات الفريق الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحسم موقف لقائمة الفريق خلال اللقاءات القادمة، في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز في تجهيز جميع العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.

