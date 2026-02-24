الأهلي في الصدارة... جدول ترتيب الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن جدول ترتيب الدوري المصري ، وذلك بالتزامن مع استكمال منافسات الجولة 19 من المسابقة المحلية.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

3- الزمالك 34 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- وادي دجلة 27 نقطة

6- المصري البورسعيدي 26 نقطة

7- زد 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- البنك الاهلي 22 نقطة

10- موردن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- بتروجيت 21 نقطة

14- غزل المحلة 18 نقطة

15- المقاولون العرب 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة

17- فاركو 14 نقطة

18- حرس الحدود 14 نقطة

19- طلائع الجيش 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة

21- الإسماعيلي 10 نقاط



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد