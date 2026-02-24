قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي في الصدارة... جدول ترتيب الدوري المصري

الاهلى
الاهلى
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن جدول ترتيب الدوري المصري ، وذلك بالتزامن مع استكمال منافسات الجولة 19 من المسابقة المحلية.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

3- الزمالك 34 نقطة

4- بيراميدز 34 نقطة

5- وادي دجلة 27 نقطة

6- المصري البورسعيدي 26 نقطة

7- زد 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- البنك الاهلي 22 نقطة

10- موردن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- بتروجيت 21 نقطة

14- غزل المحلة 18 نقطة

15- المقاولون العرب 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة

17- فاركو 14 نقطة

18- حرس الحدود 14 نقطة

19- طلائع الجيش 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة

21- الإسماعيلي 10 نقاط


يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد 

الإعلامي أحمد شوبير جدول ترتيب الدوري المصري الدوري المصري منافسات الجولة 19 ن المسابقة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بإحالة إدارة مدرسة الواسطى الصناعية للتحقيق لمخالفات انضباطية وتعليمية

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد

محافظ الغربية

بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بحي أول المحلة

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد