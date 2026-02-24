قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
رياضة

زد ينوي منح الأهلي جزء من تذاكر مباراة الجولة الـ 20

عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي زد عن قرار جديد يخص تذاكر مباراة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي زد قد منح نادي الزمالك التذاكر الخاصة بجماهيره قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي زد ستفعل نفس الشئ مع إدارة الأهلي قبل المباراة المرتقبة بينهما حال رغب الأهلي في الاستفاده من بطاقات الحضور الجماهيري.

بيان زد بشأن تذاكر مباراة الزمالك 

اكد نادي زد حرصه على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد  سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد.

وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير، باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

ويؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.

زد نادي زد الأهلي مباراة الأهلي المرتقبة الدوري المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

