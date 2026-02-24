قومي المرأة يهنئ سوزان القليني لتوليها منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس وعميدة كلية الآداب الأسبق، بمناسبة اختيارها نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمناء.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الاختيار يُعد تقديرًا مستحقًا لمسيرة الدكتورة سوزان القليني الأكاديمية والعلمية المشرفة، ولإسهاماتها البارزة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة، ودورها المؤثر في دعم قضايا المجتمع.

وأعربت عن فخر المجلس بهذا التمثيل المشرف، مؤكدة أن تولي القيادات النسائية مواقع صنع القرار في المؤسسات الأكاديمية يعكس إيمان الدولة بقدرات المرأة المصرية، ويعزز دورها المحوري في بناء الإنسان ودعم مسارات التنمية المستدامة.

كما أعربت عن خالص تمنياتها للدكتورة سوزان القليني بدوام النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا وخدمة مسيرة الوطن.