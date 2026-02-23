قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطبخ المصرية بإيد بناتها.. قومي المرأة يعد 350 وجبة إفطار رمضاني في كفر الشيخ

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية
محمود زيدان

 نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها»، وذلك بإجمالي إنتاج 350 وجبة غذائية بقرى المشارقة، أبو عليوة الغربية، والهندسة بمركز سيدي سالم بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، أن «مطبخ المصرية بإيد بناتها» نموذج للمطبخ المجتمعي ذي البعد التنموي المستدام، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تدريب السيدات وتأهيلهن مهنيًا في مجال إعداد وتجهيز الأغذية.

 وأضافت: كما يهدف استثمار مهاراتهن في الطهي وتحويلها إلى فرص إنتاج حقيقية، تمكينهن اقتصاديًا ليصبحن طاهيات محترفات قادرات على دخول سوق العمل، فضلاً عن تقديم خدمة إطعام للأسر الأولى بالرعاية، باعتبارها أحد المخرجات المباشرة للتدريب.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مطبخ المصرية المجلس القومي للمرأة فرع المجلس القومي للمرأة

