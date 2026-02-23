أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الاهلي، أن راتبه الحقيقي في الأهلي 3 ملايين جنيه فقط وليس 5 ملايين كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

ورد أحمد سيد زيزو على سؤال من الأفضل من وجهة نظره من ثنائي الأهلي إمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان؟

إمام عاشور وبن رمضان

ورد زيزو من وجهة نظره إمام عاشور ولا محمد علي بن رمضان قائلا: «الاتنين حلوين وأحسن من بعض».

ويحل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

حيث تنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.