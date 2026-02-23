قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أول علامة صينية.. رقم قياسي لسيارات إم جي في أوروبا

إم جي
إم جي
كريم عاطف

سجلت علامة إم جي للسيارات إنجاز غير مسبوق في مسيرتها الأوروبية بعد أن تخطت مبيعاتها التراكمية في أوروبا والمملكة المتحدة حاجز المليون سيارة، لتغدو أول علامة صينية تحقق هذا الرقم في تلك الأسواق، ويعكس هذا التطور حضور الشركة القوي وريادتها بين العلامات الصينية داخل القارة للعام الحادي عشر على التوالي.

تاريخيا، تعود جذور إم جي إلى بريطانيا كأحد الأسماء العريقة في صناعة السيارات، وفي منتصف العقد الأول من الألفية، انتقلت ملكيتها إلى الجانب الصيني عبر استحواذ مجموعة نانجينج للسيارات، قبل أن تندمج لاحقا تحت مظلة سايك، ومنذ ذلك الحين أعادت الشركة صياغة هويتها عبر مزيج يجمع بين الإرث التصميمي الأوروبي والقدرات الصناعية والتقنية الصينية.

أداء إم جي في عام 2025 أكد تسارع وتيرة نموها، إذ تجاوزت مبيعاتها في أوروبا والمملكة المتحدة 300 ألف سيارة، محققة زيادة تقارب 30% مقارنة بالعام السابق، وفي السوق البريطانية وحدها، تخطت المبيعات 85 ألف وحدة، ما منح العلامة موقع متقدم ضمن أكبر اللاعبين، وجعلها العلامة الصينية الوحيدة التي تنافس ضمن قائمة العشرين الأوائل من حيث المبيعات.

اللافت أن سيارات الطاقة الجديدة لعبت الدور الأبرز في هذا التوسع، فقد شهدت الطرازات الهجينة طفرة كبيرة، مع تسليمات قفزت إلى مستويات قياسية، بينما واصل قطاع السيارات الكهربائية بالكامل تعزيز مساهمته في إجمالي المبيعات، وهذا التحول يعكس تغير تفضيلات المستهلك الأوروبي، ويبرز قدرة إم جي على تقديم خيارات متنوعة بأسعار تنافسية.

ووفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، تمكنت إم جي من تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025، متجاوزة للمرة الأولى مبيعات تسلا في الفترة نفسها، وبينما واجه السوق الأوروبي حالة من التباطؤ الطفيف، واصلت الشركة تحقيق نمو مزدوج الرقم، ما يؤكد مرونة استراتيجيتها وانتشارها المتزايد.

من حيث التوسع الجغرافي، واصلت إم جي تعزيز حضورها بوتيرة متسارعة خلال الأعوام الأخيرة، إذ انتقلت من عشرات الآلاف من السيارات المباعة إلى مئات الآلاف خلال فترة قصيرة، وتبرز إيطاليا وإسبانيا وفرنسا كأسواق محورية في خطط الشركة، في حين تظل المملكة المتحدة أكبر معاقلها الأوروبية من حيث الحجم التراكمي والمبيعات الكهربائية.

إم جي بريطانيا سيارات إم جي سيارات صينية اسعار السيارات

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

شريف الخشاب

شريف الخشاب مديرًا رياضيًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

كرة القدم

الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب كوراساو قبل كأس العالم 2026

رامز جلال

بسبب إهانة الأهلي.. محمد نصر يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رامز جلال

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

