تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر فيفو تطلق هاتفي Vivo V70 وVivo V70 Elite

هاتفي Vivo V70 وVivo V70 Elite
هاتفي Vivo V70 وVivo V70 Elite
لمياء الياسين

أعلنت شركة فيفو مؤخرًا عن هاتفي Vivo V70 وVivo V70 Elite ، لكنها ستضيف قريبًا طرازًا ثالثًا إلى هذه السلسلة. وتشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف Vivo V70 FE قد يكون قريبًا جدًا من الإطلاق.

مواصفات هاتف Vivo V70 FE
أما بالنسبة لمواصفاته الحالية، فإن أبرز ما يميز هاتف V70 FE هو الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل  كما يضم الجهاز كاميرا خلفية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

يعد الهاتف قادر على التسجيل بدقة تصل إلى 4K، وتشمل بعض ميزات الكاميرا الخاصة به وضع تصوير السفر بالذكاء الاصطناعي، والتنقيح بالذكاء الاصطناعي، وأفضل وجه بالذكاء الاصطناعي، ووضع تصوير الأفلام.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وزوايا دائرية. وسيتوفر التصميم بألوان البنفسجي النابض بالحياة والأزرق المحيطي والفضي التيتانيوم.

ميزات هاتف Vivo V70 FE

ميزات هاتف Vivo V70 FE

سيعمل جهاز V70 FE بمعالج Dimensity 7360-Turbo المصنّع بتقنية 4 نانومتر. وتشمل خيارات الذاكرة: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من سعة التخزين، و12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، و8 جيجابايت مع 512 جيجابايت.

أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الهاتف بنظام OriginOS 6، مع وعد شركة Vivo بتوفير تحديثات النظام لمدة تصل إلى ست سنوات وخمس سنوات من الأداء السلس.
على الجانب الآخر يستمد الهاتف طاقته من بطارية "بلو فولت" بسعة 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط. كما أنه يتمتع بمعايير متانة عالية، مثل تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. وتكتمل مواصفاته بمكبري صوت ستيريو.

يعد تاريخ الإطلاق المبدئي هو 28 فبراير، ولكن قد يتم إطلاقه في الهند في تاريخ لاحق.

