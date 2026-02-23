وكيل تموين الإسكندرية يوجّه بتشديد الرقابة على الأسواق

وجه المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وفي هذا السياق قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و اشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بشن حملات تموينية على الأسواق وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل لبيع السلع الغذائية والسجائر وذلك لقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة الى عرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على مشروعيه حيازتها.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم التحفظ على عدد 530 علبه سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، و205 قطع حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي تم التحفظ على المضبوطات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين، شملت ضبط سوبر ماركت لحيازته عدد 168 عبوة توابل ومقرمشات مستوردة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وحيازة عدد 3 اسطوانات غاز كبيرة الحجم داخل احد المطاعم، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.