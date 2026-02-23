قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

مع حلول شهر رمضان، يزداد تساؤل مرضى السكري حول أكلات رمضانية لمرضى السكر يمكن تناولها بأمان دون التعرض لارتفاع أو انخفاض حاد في مستوى الجلوكوز في الدم. فالتغير في مواعيد الطعام وساعات الصيام الطويلة يفرض تحديات خاصة تتطلب نظامًا غذائيًا مدروسًا.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة هناء جميل، استشاري الباطنة والغدد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مريض السكري يمكنه الصيام بأمان في بعض الحالات، بشرط المتابعة الطبية والالتزام بنظام غذائي متوازن يعتمد على تنظيم الكربوهيدرات واختيار أطعمة تبطئ ارتفاع السكر بعد الإفطار.

وجبات رمضانية قليلة السكر

وقالت جميل إن اختيار وجبات رمضانية قليلة السكر لا يعني الحرمان، بل يعتمد على تقليل السكريات البسيطة والتركيز على الكربوهيدرات المعقدة.

وأوضحت أن من بين الأكلات المناسبة لمرضى السكري في رمضان:

  • الشوربة الخفيفة مثل شوربة الخضار بدون بطاطس أو مكرونة.
  • اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي بدلًا من المقلي.
  • الأسماك المشوية أو المطهية في الفرن.
  • الخضروات المطهية على البخار أو السوتيه بزيت زيتون خفيف.
  • سلطة خضراء غنية بالألياف.

وأضافت أن الحلويات الرمضانية يجب أن تكون بكميات محدودة جدًا، ويفضل استبدالها بفاكهة طازجة بكمية محسوبة.

كيفية تنظيم الكربوهيدرات في رمضان

أشارت استشاري الباطنة والغدد إلى أن كيفية تنظيم الكربوهيدرات في رمضان تمثل العامل الأهم في استقرار مستوى السكر في الدم.

وأوضحت أن مريض السكري يجب أن:

يبدأ الإفطار بتمرة واحدة فقط مع كوب ماء، وليس ثلاث تمرات كما هو شائع.

يتناول كمية معتدلة من الأرز أو الخبز الأسمر، مع تجنب الجمع بين أكثر من مصدر نشويات في نفس الوجبة.

يقسم وجبة الإفطار إلى جزأين، لتفادي الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر.

يراقب مستوى السكر بانتظام خاصة في الأيام الأولى من الصيام.

وأكدت أن الاعتدال في تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني أو الخبز الكامل يساعد على الحفاظ على استقرار مستوى الجلوكوز لفترة أطول.

أطعمة تبطئ ارتفاع السكر بعد الإفطار

وأوضحت الدكتورة هناء جميل أن هناك أطعمة تبطئ ارتفاع السكر بعد الإفطار، بفضل احتوائها على الألياف أو البروتين أو الدهون الصحية.

ومن أبرز هذه الأطعمة:

  • البقوليات مثل العدس والفول بكميات معتدلة.
  • الخضروات الورقية.
  • المكسرات غير المملحة بكميات صغيرة.
  • البروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والدجاج.

وأضافت أن البدء بتناول السلطة أو الشوربة قبل الطبق الرئيسي يساعد في تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز في الدم، ما يمنع الارتفاع الحاد بعد الإفطار.

وجبات سحور آمنة لمرضى السكر

أكدت استشاري الغدد أن وجبات سحور آمنة لمرضى السكر يجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف وقليلة السكريات، لتقليل خطر انخفاض السكر أثناء ساعات الصيام.

ومن أمثلة السحور الصحي:

  • بيض مسلوق مع خبز أسمر وخضروات.
  • فول بدون زيت زائد مع سلطة وخبز حبوب كاملة.
  • زبادي يوناني غير محلى مع مكسرات قليلة.
  • قطعة جبن قريش مع خيار وطماطم.

وشددت على ضرورة تجنب الحلويات أو العصائر المحلاة في السحور، لأنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر يعقبه انخفاض مفاجئ خلال النهار.

واختتمت جميل تصريحها بالتأكيد على أن أكلات رمضانية لمرضى السكر لا تعني الحرمان، بل تعتمد على التوازن، وتنظيم الكربوهيدرات في رمضان، والمتابعة المنتظمة لمستوى السكر.

 وأضافت أن استشارة الطبيب قبل الصيام تظل خطوة أساسية لضمان صيام آمن وصحي طوال الشهر الكريم.

