مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة التقت وفداً روسياً في جنيف يوم الاثنين، وستلتقي وفداً صينياً يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول صياغة معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من التسلح النووي.

ودعت الولايات المتحدة إلى معاهدة جديدة أوسع نطاقاً للحد من التسلح، تشمل الصين إلى جانب روسيا، بعد انتهاء صلاحية اتفاقية "ستارت الجديدة" التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأمريكية والروسية.

وكان سفير الصين لنزع السلاح، شين جيان، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده لن تشارك في مفاوضات جديدة للحد من التسلح النووي مع موسكو وواشنطن في هذه المرحلة.

ولم يتضح ما إذا كانت محادثات الثلاثاء ستتضمن مفاوضات رسمية حسب رويترز.

في وقت سابق من شهر فبراير، زعمت الولايات المتحدة أن الصين أجرت تجربة نووية سرية في يونيو 2020، وهو ما نفاه شين بشكل قاطع.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنهم أجروا بالفعل محادثات ثنائية مثمرة مع المملكة المتحدة وفرنسا، وهما أيضاً عضوان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.