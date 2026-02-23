واشنطن تفجّر مفاجأة مدوية.. كشف صادم يهزّ ملف التسلح النووي الصيني

كشف مسؤول أمريكي متخصص في الحد من التسلح عن تفاصيل جديدة، رُفعت عنها السرية، حول تجربة نووية صينية تحت الأرض أُجريت قبل نحو ست سنوات.

كما حثّ كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، الدول على الضغط على الصين وروسيا لبذل المزيد من الجهود في مجال نزع السلاح النووي.

وتحدث ياو يوم الاثنين أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، بعد انتهاء العمل بآخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر وقد دعت إدارة ترامب إلى إشراك الصين في أي معاهدة جديدة.

وأكد ياو أن بكين "وسّعت بشكل هائل" ترسانتها النووية، مشيرًا إلى انفجار تم رصده في موقع تحت الأرض غرب الصين في 22 يونيو 2020.

وقال سفير الصين لدى المؤتمر، جيان شين، إن بكين "ترفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، ويصف مطالبة الصين بالانضمام إلى محادثات نووية ثلاثية الأطراف بأنها "غير عادلة وغير منطقية وغير قابلة للتطبيق".