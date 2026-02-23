تراجع طفيف لأسعار النفط اليوم بعد قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين 23 فبراير، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات من جميع الدول، وذلك عقب إلغاء المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم.

القرار أثار حالة من القلق في الأسواق مع بداية هذا الأسبوع، خاصة أن زيادة الرسوم تعني ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما يضغط على حركة التجارة والنمو الاقتصادي عالميًا.

ومع أي مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد، يتأثر النفط سريعًا.

ووفقاً لأحدث البيانات فقد جاءت أسعار تداول النفط اليوم كالتالي:

• انخفضت العقود الآجلة لخام خام برنت بنحو 27 سنتًا، أو 0.38%، لتسجل 71.49 دولارًا للبرميل.

• كما تراجع خام خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 17 سنتًا، أو 0.26%، ليصل إلى 66.31 دولارًا للبرميل.



ورغم أن التراجع اليوم محدود من حيث القيمة، إلا أنه يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين.

ويرجع هذا الانخفاض إلى الخوف من تباطؤ التجارة العالمية بعد رفع الرسوم الجمركية، حيث أنه إذا تباطأت التجارة، يقل استهلاك الوقود، وبالتالي يتراجع الطلب المتوقع على النفط.

إلى جانب ذلك، ما زالت هناك توترات عالمية قائمة، مثل الحرب بين روسيا و أوكرانيا ، إضافة إلى التوترات المرتبطة بـ إيران ، وهو ما يجعل حركة الأسعار غير مستقرة من وقت لآخر.

كما أن تراجع النفط اليوم جاء نتيجة مباشرة لحالة القلق التي أحدثها قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية. ورغم أن الانخفاض طفيف، إلا أنه يعكس تأثير القرارات السياسية على أسواق الطاقة.

ويؤكد المحللون الاقتصاديون أنه ليس هناك مسار واضح لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمال التدخل العسكري الاميركي في إيران واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ثم قرار المحكمة العليا ليكون التقلب ما بين زيادة وانخفاض في أسعار النفط هو المتوقع بشكلٍ كبير خلال الفترة المقبلة.