ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس مع ترقب بيانات المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير، مواصلة مكاسب بلغت 4% في الجلسة الماضية، وتزامناً مع تقييم المستثمرين الجهود الأميركية الإيرانية لحل خلافهما.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 65.39 دولار للبرميل.

وكان المؤشران قد ارتفعا بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في

الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين أميركا وإيران.

وقال البيت ​الأبيض أمس ⁠الأربعاء إن ​محادثات إيران في جنيف ​هذا الأسبوع حققت بعض التقدم لكن لا تزال ‌هناك خلافات حول ⁠بعض القضايا، مضيفاً أنه من المتوقع أن تعود ​طهران بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.

وعلى الرغم من المباحثات المستمرة، أصدرت إيران إشعاراً للطيارين بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق بجنوبها اليوم ⁠الخميس وفقاً لموقع إدارة الطيران الاتحادية ​الأميركية.

أما من جانب الولايات المتحدة، فقد نشرت سفناً حربية بالقرب من إيران. وقال ⁠نائب الرئيس ​الأميركي جيه.دي فانس إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أو ستسعى إلى "خيار آخر".

في غضون ذلك نقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأميركي من مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، ​على عكس التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات الخام سترتفع 2.1 مليون برميل ‌في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقاريرها الرسمية عن مخزونات النفط اليوم الخميس.