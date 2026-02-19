قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس مع ترقب بيانات المخزونات الأميركية

وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير، مواصلة مكاسب بلغت 4% في الجلسة الماضية، وتزامناً مع تقييم المستثمرين الجهود الأميركية الإيرانية لحل خلافهما.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 65.39 دولار للبرميل. 

وكان المؤشران قد ارتفعا بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في
الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين أميركا وإيران.

وقال البيت ​الأبيض أمس ⁠الأربعاء إن ​محادثات إيران في جنيف ​هذا الأسبوع حققت بعض التقدم لكن لا تزال ‌هناك خلافات حول ⁠بعض القضايا، مضيفاً أنه من المتوقع أن تعود ​طهران بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.

وعلى الرغم من المباحثات المستمرة، أصدرت إيران إشعاراً للطيارين بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق بجنوبها اليوم ⁠الخميس وفقاً لموقع إدارة الطيران الاتحادية ​الأميركية.

أما من جانب الولايات المتحدة، فقد نشرت سفناً حربية بالقرب من إيران. وقال ⁠نائب الرئيس ​الأميركي جيه.دي فانس إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أو ستسعى إلى "خيار آخر".

في غضون ذلك نقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأميركي من مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، ​على عكس التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات الخام سترتفع 2.1 مليون برميل ‌في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقاريرها الرسمية عن مخزونات النفط اليوم الخميس.

