رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
النفط يواصل مكاسبه في آسيا بدعم التوترات الجيوسياسية

 ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم /الخميس/ في الأسواق الآسيوية، بعدما قفزت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، مدعومة باستمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تراجع غير متوقع في مخزونات الخام الامريكي.

وصعدت عقود خام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 70.59 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 65.45 دولار للبرميل.

وكان العقدان قد سجلا مكاسب تجاوزت 4%، أي بأكثر من 3 دولارات للبرميل، في جلسة الأربعاء. وظلت أحجام التداول محدودة في آسيا بسبب عطلات رأس السنة القمرية في عدد من الأسواق.

وتركزت أنظار المستثمرين على المخاطر في الشرق الأوسط، مع تصاعد الاحتكاك بين واشنطن وطهران، ما أثار مخاوف من احتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية.

كما عززت تقارير عن تكثيف الأنشطة العسكرية والبحرية في منطقة الخليج المخاوف بشأن سلامة الإمدادات.

وفي الوقت ذاته، تراجعت احتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، بعدما لم تُحقق المحادثات بين موسكو وكييف أي تقدم ملموس.

وتلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات أظهرت انكماشاً في المعروض داخل الولايات المتحدة.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الامريكية تراجعت بنحو 609 آلاف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، مخالفـةً توقعات استطلاع رجّحت زيادة قدرها 2.1 مليون برميل؛ كما جاء الانخفاض بعد قفزة حادة تجاوزت 13 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وعادة ما يُنظر إلى تراجع المخزونات على أنه إشارة إلى قوة الطلب من المصافي أو إلى شح في الإمدادات، وهو ما يدعم الأسعار.

في المقابل، ظل المستثمرون حذرين بشأن آفاق الطلب العالمي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى الضغط على استهلاك الوقود.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة غدا الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

أول سحور.. ليلى زاهر تشارك صورة لـ هشام جمال من المنزل

بهاء سلطان يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ "سوا سوا"

«روج أسود» الحلقة 1.. لقاء سويدان تطلب الخلع وطلاق فرح الزاهد

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

