الأحرار الفلسطينية تطالب مجلس السلام بإجبار الاحتلال على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية على ضرورة أن تكون أولويات اجتماع مجلس السلام إجبار الاحتلال الصهيوني وقادته على تحمل مسؤولياتهم القانونية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال دون قيد أو شرط إلى المرحلة الثانية.

وقالت الحركة في بيان لها: الصمت الدولي على خروقات وجرائم الاحتلال الصهيوني وتنصله من تنفيذ بنود الاتفاق غير مقبول ولا يُعد مسارًا منطقيًا أو إنسانيًا.

وأضافت: أمام عجز المنظومة الأممية عن ردعهم يرتكب قادة الاحتلال الصهيوني جرائم حرب بالجملة لتحقيق دولة وهمية قائمة على إبادة الشعب الفلسطيني.

وتابعت : لا معنى لاتفاق وقف إطلاق النار دون الالتزام الفعلي ببنوده، وفتح المعابر والانسحاب الكلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار وعدم تدخل الاحتلال في آليات التنفيذ.

وزادت : أي تواجد دولي عسكري يجب ألا تتجاوز مهامه مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وختمت الحركة بيانها: عدم وجود مكون فلسطيني داخل المجلس يدل على تهميش الشعب الفلسطيني وتبني الرواية الصهيونية والعمل على تطبيقها لتحقيق مصالح الاحتلال.