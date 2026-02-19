من عبلة كامل إلى الست موناليزا.. مشاهد تصدرت البحث مع بداية الشهر الكريم

مع الساعات الأولى لانطلاق شهر رمضان، اشتعلت محركات البحث ومواقع التواصل بعدد من اللقطات التي خطفت الأنظار وتصدرت “التريند”، سواء من إعلانات كبرى أو مشاهد درامية لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

في مقدمة هذه اللقطات، جاء الظهور المفاجئ للفنانة الكبيرة عبلة كامل، التي عادت إلى الأضواء بعد غياب دام نحو 8 سنوات، من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات. وبمجرد عرض الإعلان، تصدر اسمها قوائم البحث، وسط حالة من الحنين عبّر عنها الجمهور عبر مواقع التواصل.

وشهد الإعلان نفسه مشاركة عدد من نجوم الفن، من بينهم محمد منير، وأمير عيد، وياسمين عبدالعزيز، ومنة شلبي، وأسماء جلال، ما زاد من الزخم حوله وجعله من أكثر المواد تداولًا.

عمرو دياب

كما تصدر النجم عمرو دياب المشهد الرمضاني من خلال إعلان آخر لإحدى شركات الاتصالات، ظهر فيه برفقة أبنائه نور وجانا وكنزي وعبدالله، وقدموا معًا أغنية بعنوان “ناقصاك القعدة”. الإعلان حصد نسب مشاهدة عالية وتفاعلًا واسعًا فور طرحه.

وفي الدراما، انتشر على نطاق واسع مشهد كوميدي من مسلسل أولاد الراعي، جمع بين الفنان أحمد عيد والفنانة غادة طلعت، حيث ظهرت الأخيرة وهي ترقص داخل أحد المشاهد، ليدور بينهما حوار ساخر لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور على السوشيال ميديا.

مي عمر وعمرو أديب

ومن بين المشاهد التي أثارت جدلًا أيضًا، ظهور الفنانة مي عمر ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب.

وخلال الحوار، وجه لها أديب أسئلة مباشرة حول شخصيتها في العمل، لتأتي ردودها الحاسمة داخل السياق الدرامي، ما دفع المشهد للتداول بكثافة عبر المنصات المختلفة.

بهذه اللقطات المتنوعة بين الإعلانات والدراما، انطلقت المنافسة الرمضانية مبكرًا، وسط تفاعل جماهيري واسع يعكس حالة الزخم المعتادة في الموسم الأهم على الشاشة