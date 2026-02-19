لقاء الخميسي: ممسكتش حاجة على عبد المنصف خلال 7 سنين.. مغلطش ولا مرة

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أنها لم تشك في زوجها السابق حارس مرمى الزمالك محمد عبد المنصف طوال سبع سنوات، مؤكدة أنها لم تمسك عليه أي تصرف يثير الريبة طوال سبع سنوات هي مدة الازمة الزوجية.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوار ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن عبد المنصف لم يبت يومًا خارج المنزل، ولم تشعر بأي تصرفات غريبة، قائلة: "كان حنين وطيب ولذيذ، ومغلطش ولا مرة، ومكنتش هقعد أراقب تليفونه أو أترصد تصرفاته" وأوضحت أن زواجهما استمر 21 عامًا دون تقصير منه تجاهها، ما جعل فكرة الشك غير واردة بالنسبة لها.

وأشارت لقاء الخميسي، إلى أنها سمعت في البداية معلومات عن زواجه، لكنها لم تصدق الأمر، مؤكدة أن الصدمة الحقيقية جاءت بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن طريقة الإعلان أوحت لها بأن هناك من كان يسعى لإيصال الرسالة إليها بشكل مباشر.

وأكدت لقاء الخميسي أنها علمت بالزواج بعد اعتراف سابق وقبل تداول الخبر رسميًا، مشيرة إلى أن ما فهمته من المنشور المتداول على السوشيال ميديا هو وجود رغبة في دفعها لاتخاذ قرار الطلاق، وهو ما زاد من حدة الموقف وصعوبة الأزمة التي مرت بها.

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن رد فعلها حال ترك نفسها للأفكار الشريرة التي راودتها بعد معرفة الطرف الآخر من أزمتة الزوجية مع محمد عبد المنصف، قائلة: "لو هسيب نفسي لأفكار شريرة كنت أجيبها من شعرها وأخبطها في الحيطة وهي بتتعدى على حياتي وتخشي في حياة ناس وتبوظها".

وأضافت لقاء الخميسي، موجهة حديثة للسيدة سبب الأزمة: "لو كنتي أنتى الست الرئيسية في حياته مكنتيش هتقبلي ادخل وليه ادمر بيت وأخد واحد من بيته واللى بيحصل ده مرض في الدماغ"، وأكدت: "المشكلة عند الست سبب المشكلة مش عندي أنا وهي لا تعنيني في شي".

وكشفت لقاء الخميسي عن تفاصيل مصارحة زوجها لها واعتذاره قائلة: "هو قالي أنا بحبك واسف وأنا كان عندي شك في الحب ده لاني محتاجة اعرف عمل كده ليه؟ لان في ناس بتزهق وهو قالي بحبك واسف وأنا مش عايز اعرف حاجة عن الطرف الثاني وهو قالي أنتى ام ولادي وعشرتي وبحبك ولما بنسمع كلام حلو بنهدى لكنى ما زلت في مرحلة التعافي".