أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
توك شو

لقاء الخميسي: ممسكتش حاجة على عبد المنصف خلال 7 سنين.. مغلطش ولا مرة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أنها لم تشك في زوجها السابق حارس مرمى الزمالك محمد عبد المنصف طوال سبع سنوات، مؤكدة أنها لم تمسك عليه أي تصرف يثير الريبة طوال سبع سنوات هي مدة الازمة الزوجية.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوار ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن عبد المنصف لم يبت يومًا خارج المنزل، ولم تشعر بأي تصرفات غريبة، قائلة: "كان حنين وطيب ولذيذ، ومغلطش ولا مرة، ومكنتش هقعد أراقب تليفونه أو أترصد تصرفاته" وأوضحت أن زواجهما استمر 21 عامًا دون تقصير منه تجاهها، ما جعل فكرة الشك غير واردة بالنسبة لها.

وأشارت لقاء الخميسي، إلى أنها سمعت في البداية معلومات عن زواجه، لكنها لم تصدق الأمر، مؤكدة أن الصدمة الحقيقية جاءت بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن طريقة الإعلان أوحت لها بأن هناك من كان يسعى لإيصال الرسالة إليها بشكل مباشر.

وأكدت لقاء الخميسي أنها علمت بالزواج بعد اعتراف سابق وقبل تداول الخبر رسميًا، مشيرة إلى أن ما فهمته من المنشور المتداول على السوشيال ميديا هو وجود رغبة في دفعها لاتخاذ قرار الطلاق، وهو ما زاد من حدة الموقف وصعوبة الأزمة التي مرت بها.

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن رد فعلها حال ترك نفسها للأفكار الشريرة التي راودتها بعد معرفة الطرف الآخر من أزمتة الزوجية مع محمد عبد المنصف، قائلة: "لو هسيب نفسي لأفكار شريرة كنت أجيبها من شعرها وأخبطها في الحيطة وهي بتتعدى على حياتي وتخشي في حياة ناس وتبوظها".

وأضافت لقاء الخميسي، موجهة حديثة للسيدة سبب الأزمة: "لو كنتي أنتى الست الرئيسية في حياته مكنتيش هتقبلي ادخل وليه ادمر بيت وأخد واحد من بيته واللى بيحصل ده مرض في الدماغ"، وأكدت: "المشكلة عند الست سبب المشكلة مش عندي أنا وهي لا تعنيني في شي".

وكشفت لقاء الخميسي عن تفاصيل مصارحة زوجها لها واعتذاره قائلة: "هو قالي أنا بحبك واسف وأنا كان عندي شك في الحب ده لاني محتاجة اعرف عمل كده ليه؟ لان في ناس بتزهق وهو قالي بحبك واسف وأنا مش عايز اعرف حاجة عن الطرف الثاني وهو قالي أنتى ام ولادي وعشرتي وبحبك ولما بنسمع كلام حلو بنهدى لكنى ما زلت في مرحلة التعافي".

لقاء الخميسي عبد المنصف

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

الزمالك

الكونفدرالية والدوري .. مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

مورينيو

أزمة احتفال فينيسيوس تشعل الجدل.. ونصري يهاجم مورينيو بسبب تصريحات مثيرة

جوارديولا

أحمد ياسر: اللقب في يد جوارديولا.. و3 شهور نارية تحسم صراع الدوري الإنجليزي

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

