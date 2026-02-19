قرار وزاري.. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن.

ويأتي ذلك في إطار تمكين الشباب وضخ دماء جديدة بالوظائف القيادية لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وفي ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونصت القرارات على ما يلي:

تكليف المهندس أحمد على محمد حسن - بالدرجة الممتازة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - للقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات.

تكليف المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات - للقيام بالإشراف على قطاع الشئون العقارية والتجارية.

تكليف المهندس أحمد محمد عبدالرازق - المشرف على مكتب الوزير مدير عام التصميمات والدراسات المساحية "ندبًا" - للقيام بالعمل رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان.

تكليف المحاسب إيهاب حسن المراكبي - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - للقيام بالعمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق للشئون العقارية.

تكليف المهندس خالد أحمد سرور - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات - للقيام بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة ملوي والفشن.

كما تضمنت القرارات حركة تنقلات بين رؤساء الأجهزة على النحو التالي:

- المهندس نادر السيد زعفر – رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان - للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

المهندس محمد عادل المرسي - رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.

المهندس أيمن عبد التواب البزاوي – المشرف على أعمال مشروعات الضبعة – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي.

- المهندس علي محمد سعد – رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة- للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

- المهندس محمد عبدالله يوسف – المشرف على أجهزة مدن (الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة) – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز النوبارية الجديدة.

وشملت القرارات تولي المهندس طارق جمال الدين محمد - رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة - مشرفًا على جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.

وتولي المهندس شريف عبدالبديع محمد – رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة - القيام بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان.

وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، قرارا بتكليف المهندس إسلام حسن عبدالكريم - مساعد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - للقيام بالعمل مساعدًا للسيد الدكتور مهندس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

تكليف المهندس مصطفى كامل محمد عبداللطيف - معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات - للقيام بالعمل معاونًا للسيد المهندس نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

كما تضمنت القرارات تكليف المهندس محمد مصطفى أحمد مرسي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.