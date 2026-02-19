مسعد بولس: الحل العسكري لن ينجح في السودان

أعلن المبعوث الأمريكي لافريقيا مسعد بولس، يوم الخميس أنه لا يمكن للحل العسكري أن ينجح في السودان.

واتهم مسعد بولس شخصيات إخوانية بمحاولة الاستيلاء على السلطة في السودان، مؤكدا أن مرتكبو الفظائع سيواجهون عواقب عديدة.

وقال بولس إن المطلوب حكومة مدنية في السودان تتبنى آليات إصلاحية لإنقاذ السودان من الانهيار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف التقرير الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان ، أن قوات الدعم السريع نفذت حملة تدمير منسقة ضد المجتمعات في الفاشر وما حولها ، تشير سماتها المميزة إلى ارتكاب إبادة جماعية.

وأكد التقرير، أن البعثة الدولية وثّقت وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشير الأدلة إلى ارتكاب ثلاثة أفعال على الأقل للإبادة الجماعية، تشمل تلك الأعمال، قتل أفراد من جماعة عرقية محمية، وإحداث ضرر جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير المجموعة كليا أو جزئيا، وكلها عناصر لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.