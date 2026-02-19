نجيب ساويرس: القناعة أهم من المال وركوب التاكسي يربطني بالواقع

قال المهندس نجيب ساويرس إن الثروة ليست مقياسًا للنجاح، مشددًا على أن التربية على القناعة وشكر الله كانت أساسًا في حياته وحياة إخوته: "أنا وشقيقي سميح وكل إخوتي اتربينا على القناعة، محدش فينا سفيه عنده جراج فيه 12 عربية أو 300 واحد يمشوا جنبه يشيلوا الشنط ويفتحوا الباب له… ده كلام فارغ".

ركوب التاكسي بالنسبة له

وأضاف ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن ركوب التاكسي بالنسبة له وسيلة للبقاء متصلاً بالواقع وفهم أحوال الناس: "بركب التاكسي لو السواق مش موجود أو بيصلي أو أنا مستعجل… وده بيخليني أعرف رأي السواق السياسي في حالة البلد وأعرف يعيش بفلوس التاكسي ولا لأ".

رحلة ساويرس مع التاكسي

وتابع: "آخر مرة ركبت فيها التاكسي كانت منذ عام، واديته مبلغ كبير، في الأول رفض، لكن قلت له أنا فلوسي بتجيب حظ، خليهم معاك ومتصرفهمش وخليهم للزنقة عشان يجيبوا لك حظ".