بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

يعد اللوز من اقوى الأطعمة الصحية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

وذكر موقع فارم ايزي أن اللوز من افضل انواع المكسرات من حيث القيمة الغذائية والصحية ويحمى من مشكلات صحية عديدة ، أبرزها:

يساعد اللوز في خفض الكوليسترول

أظهرت دراسة حديثة أن اللوز غني بفيتامين (هـ) ويقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) فعند زيادة مستويات فيتامين (هـ) في الدم، تتولد مضادات الأكسدة التي تمنع انسداد الخلايا، لذا فإن تناول حفنة من اللوز يوميًا يُسهم في زيادة فيتامين (هـ) في الدم، مما يُقلل بشكل فعال من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول.

اللوز يدعم صحة القلب

يُعتبر تناول اللوز والمكسرات الأخرى مفيدًا لصحة القلب. ووفقًا لدراسة حديثة ، وجد الباحثون أن اللوز قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

في الواقع، يُوصى باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تتضمن الكثير من المكسرات، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقًا لتوصيات الكلية الأمريكية لأمراض القلب أو جمعية القلب الأمريكية.

يضبط السكر في الدم

يساعد اللوز في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني، نظرًا لانخفاض مؤشره الجلايسيمي كما أنه يحتوي على المغنيسيوم، الذي يدعم وظيفة الأنسولين وقد يحسن حساسية الجسم له وقد يساعد تناول حفنة من اللوز بانتظام على خفض مستوى سكر الدم الصائم ومستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c ) .

خفض مستويات ضغط الدم

قد يرتبط انخفاض مستوى المغنيسيوم بارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي في النهاية إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو فشل كلوي و يحتوي اللوز على المغنيسيوم، الذي قد يساعد في تنظيم ضغط الدم وإذا كان جسمك يعاني من نقص المغنيسيوم، فعليك إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي .

اللوز غني بفيتامين هـ

يُقال إن اللوز يحتوي على مستويات عالية من فيتامين (هـ)، وهو مضاد للأكسدة يحمي خلايا الجسم من التلف. وقد يُساعد تناول كميات أكبر من فيتامين (هـ) على تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب ومع ذلك من الضروري تناول فيتامين (هـ) باعتدال، لأن الإفراط في تناوله قد يُسبب مخاطر صحية .

يساعد على إنقاص الوزن

اللوز غني بالبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وهذا قد يساعد في إدارة الوزن من خلال تنظيم السعرات الحرارية المتناولة .