900 وجبة يوميًا.. محافظ قنا يتفقد مبادرة مطبخ"المحروسة..دايمًا عامر"

يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مطعم ومطبخ "المحروسة.. دايمًا عامر"، بالنادي الاجتماعي لمدينة قنا، والذي يستهدف تقديم أكثر من 900 وجبة ساخنة يوميًا طوال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. 

رافق محافظ قنا، كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 



وأشار محافظ قنا، إلى أن مبادرة مطبخ "المحروسة.. دايمًا عامر"، تعمل على توفير 900 وجبة غذائية ساخنة يوميًا للأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل هذه المطابخ، على أن يقام المطبخ بمركز الحكيم الشامل التابع لمؤسسة التأهيل الاجتماعي ويتم تقديم الوجبات بالنادي الاجتماعي بمحافظة قنا. 

كما حرص الببلاوي، أثناء تفقد مطعم المبادرة، على الاستماع للمطالب والمشكلات التي يعاني منها المواطنون، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة دراسة هذه المشكلات والعمل على توفير حلول مناسبة لها وفقًا للقانون، في مشهد إنساني يعكس اهتمامه بالتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أهمية التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني. 

فيما أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن مطعم "المحروسة" يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية، من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية.



