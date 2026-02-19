تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط

لقي الشاب محمد طارق زغلول ، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ، مصرعه صائماً ، جراء حريق اليوم، الذى شب داخل محل لبيع التنر إحدى المواد سريعه الاشتعال التى تستخدم في صناعه الأثاث بدمياط،

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا يفيد بحريق هائل داخل مخزن للتنر بقرية الشعراء بمحافظة دمياط أسفر عن إصابة ١١ شخصا بإصابات مختلفة جراء الحريق.

واسفر أيضا عن الحريق سقوط المنزل بالكامل وتحول إلى كوم تراب نتيجه لتصاعد السنه النيران والذي امتد إلى عدد من المنازل .

وأسفر الحريق عن إصابة ١١ شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووفاه شخصين.

وانتقل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط إلى موقع الحادث لمعرفه ملابسات الواقعه والاطمئنان على سكان المنطقه ثم توجه إلى مستشفى دمياط العام للاطمئنان على المصابين.