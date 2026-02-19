قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
محافظات

تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
زينب الزغبي

لقي الشاب  محمد طارق زغلول  ، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ، مصرعه صائماً ، جراء حريق اليوم، الذى شب داخل محل لبيع التنر إحدى المواد سريعه الاشتعال التى تستخدم في صناعه الأثاث بدمياط،

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا  يفيد بحريق هائل داخل مخزن للتنر بقرية الشعراء بمحافظة دمياط أسفر عن إصابة ١١ شخصا بإصابات مختلفة جراء الحريق.

واسفر أيضا عن الحريق سقوط المنزل بالكامل وتحول إلى كوم تراب نتيجه لتصاعد السنه النيران والذي امتد إلى عدد من المنازل .

وأسفر الحريق عن إصابة ١١ شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووفاه شخصين.

وانتقل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط إلى موقع الحادث لمعرفه ملابسات الواقعه والاطمئنان على سكان المنطقه ثم توجه إلى مستشفى دمياط العام للاطمئنان على المصابين.

دمياط محافظ دمياط حريق الشعراء

