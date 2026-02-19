قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رسائل حاسمة في أول اجتماع .. محافظ جنوب سيناء يعلن خطة الانضباط الميداني

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
ايمن محمد

في أول تحرك رسمي عقب توليه مهام منصبه، عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن ومديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة الأداء بجميع القطاعات، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة على أرض المحافظة.

ووجّه بالاهتمام بمحوري النظافة وتحسين الخدمات في مختلف المدن، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة البيئة العامة، بما يعكس الصورة الحضارية اللائقة بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في المدن السياحية التي تمثل واجهة مصر أمام العالم.

كما شدد على إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتوسع في إقامة المنافذ والمبادرات التي توفر السلع بأسعار مناسبة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومنع أية ممارسات احتكارية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع « الأعظم» بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية التنموية ذات البعد الحضاري والروحي، إلى جانب دعم جهود التنمية والتطوير بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها مدينة سياحية عالمية تسهم في تعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة الدولية.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة دراسة مشروعات الخطة الاستثمارية بدقة، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

واختتم محافظ جنوب سيناء الاجتماع بتقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة وجميع أبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، كما وجّه بالاستعداد المبكر للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 19 مارس، وإظهارها بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق بمكانتها السياحية والتنموية.

جنوب سيناء محافظ اسماعيل كمال رسائل حاسمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

مدير مديرية العمل خلال زيارتها المصابين

مدير مديرية العمل تزور المصابين ضحايا حادث طريق بورسعيد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد