رسائل حاسمة في أول اجتماع .. محافظ جنوب سيناء يعلن خطة الانضباط الميداني

في أول تحرك رسمي عقب توليه مهام منصبه، عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن ومديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة الأداء بجميع القطاعات، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جودة الحياة على أرض المحافظة.

ووجّه بالاهتمام بمحوري النظافة وتحسين الخدمات في مختلف المدن، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة البيئة العامة، بما يعكس الصورة الحضارية اللائقة بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في المدن السياحية التي تمثل واجهة مصر أمام العالم.

كما شدد على إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتوسع في إقامة المنافذ والمبادرات التي توفر السلع بأسعار مناسبة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومنع أية ممارسات احتكارية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع « الأعظم» بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية التنموية ذات البعد الحضاري والروحي، إلى جانب دعم جهود التنمية والتطوير بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها مدينة سياحية عالمية تسهم في تعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة الدولية.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة دراسة مشروعات الخطة الاستثمارية بدقة، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

واختتم محافظ جنوب سيناء الاجتماع بتقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة وجميع أبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، كما وجّه بالاستعداد المبكر للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 19 مارس، وإظهارها بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق بمكانتها السياحية والتنموية.