وعلم آدم الأسماء كلها.. خالد الجندي يوضح معنى التعليم الإلهي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال شرحه للآية الكريمة "وعلم آدم الأسماء كلها" من سورة البقرة، أن المقصود بـ"الأسماء كلها" هو المسميات التي رآها آدم على الأرض، وليس مجرد كلمات مجردة، موضحاً أن المسمى يسبق الاسم، أي أن الله سبحانه وتعالى أولاً عرض الأشياء والمخلوقات على آدم، ثم علمه أسماءها، فكأن الله عرض له الجبال والأنهار والأشجار والملائكة والحيوانات والطيور والنباتات، ثم أطلق عليها أسماء، وفهم آدم وظنَّّمها.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن تعليم آدم كان على سبيل الإلهام والتوجيه الإلهي، كما أن الملائكة كانت شاهدة على هذا التعليم، وعندما عرض الله عليهم الأمر ليعرفوا أسماء هؤلاء المخلوقات، لم يكونوا يعرفونها، وهذا كان اختباراً لهم للتعرّف على نسبة العلم بين آدم والملائكة. وقال الجندي إن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التحدي أن يعلم الملائكة أن المعرفة منحة من الله، وأن العبادة بلا علم لا قيمة لها، فالله يحب أن يُعبد العبد فاهماً لما يعبد.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن مليء بمشتقات العلم، وأن الآيات المتعلقة بعلم الله وتعليمه للإنسان تتكرر كثيراً، مثل قوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" و"علم الإنسان ما لم يعلم"، مؤكداً أن قضية العلم هي المحور الأساسي في الدين، وأن العلم يأتي قبل الشهادتين، إذ لا تصح عبادة بلا فهم ومعرفة لما يُعبد، لأن العلم يمنح الإنسان القدرة على إدراك الحق وتمييزه.

وأشار إلى أن التعليم الإلهي الذي تلقاه آدم كان بمثابة إلهام وتوجيه مباشر من الله، وليس مجرد تعليم لفظي أو شفوي، وهو الأساس الذي جعل البشر قادرين على التعلم والفهم والتعامل مع العالم بوعي ومسؤولية.