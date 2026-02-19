قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
وعلم آدم الأسماء كلها.. خالد الجندي يوضح معنى التعليم الإلهي

خالد الجندي
خالد الجندي
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال شرحه للآية الكريمة "وعلم آدم الأسماء كلها" من سورة البقرة، أن المقصود بـ"الأسماء كلها" هو المسميات التي رآها آدم على الأرض، وليس مجرد كلمات مجردة، موضحاً أن المسمى يسبق الاسم، أي أن الله سبحانه وتعالى أولاً عرض الأشياء والمخلوقات على آدم، ثم علمه أسماءها، فكأن الله عرض له الجبال والأنهار والأشجار والملائكة والحيوانات والطيور والنباتات، ثم أطلق عليها أسماء، وفهم آدم وظنَّّمها.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن تعليم آدم كان على سبيل الإلهام والتوجيه الإلهي، كما أن الملائكة كانت شاهدة على هذا التعليم، وعندما عرض الله عليهم الأمر ليعرفوا أسماء هؤلاء المخلوقات، لم يكونوا يعرفونها، وهذا كان اختباراً لهم للتعرّف على نسبة العلم بين آدم والملائكة. وقال الجندي إن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التحدي أن يعلم الملائكة أن المعرفة منحة من الله، وأن العبادة بلا علم لا قيمة لها، فالله يحب أن يُعبد العبد فاهماً لما يعبد.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن مليء بمشتقات العلم، وأن الآيات المتعلقة بعلم الله وتعليمه للإنسان تتكرر كثيراً، مثل قوله تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" و"علم الإنسان ما لم يعلم"، مؤكداً أن قضية العلم هي المحور الأساسي في الدين، وأن العلم يأتي قبل الشهادتين، إذ لا تصح عبادة بلا فهم ومعرفة لما يُعبد، لأن العلم يمنح الإنسان القدرة على إدراك الحق وتمييزه.

وأشار إلى أن التعليم الإلهي الذي تلقاه آدم كان بمثابة إلهام وتوجيه مباشر من الله، وليس مجرد تعليم لفظي أو شفوي، وهو الأساس الذي جعل البشر قادرين على التعلم والفهم والتعامل مع العالم بوعي ومسؤولية.

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي

