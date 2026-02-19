قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

الفرق بين التقديس والتسبيح.. خالد الجندي يوضح

ذكر الله
إيمان طلعت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال شرحه قول الله تعالى في سورة البقرة: "ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"، أن هناك فرقاً واضحاً بين التسبيح والتقديس.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن التسبيح يعني نفي كل الصفات غير اللائقة بالله، أي ابعاد كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عنه، مشيراً إلى أن أصل الكلمة من فعل "سبح" الذي يعني الابتعاد عن الشط كما يسبح الإنسان في الماء، أي الابتعاد عن كل ما لا يليق بالحق تعالى. أما التقديس فهو إثبات صفات الكمال لله، مثل قوله تعالى: "الله تبارك وتعالى عظيم، كريم، قوي"، فإثبات هذه الصفات يسمى تقديساً.

وأضاف الجندي أمثلة عملية من القرآن لتوضيح الفرق: في سورة الإخلاص "قل هو الله أحد"، كلمة "الله" و"أحد" تعتبر تقديساً، أما "لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" فهي تسبيح لأنها نفي كل ما لا يليق بالله. وفي آية الكرسي، قوله تعالى "الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم"، نجد أن "لا إله إلا هو" و"القيوم" تقديس، بينما "لا تأخذه سنة ولا نوم" تسبيح.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى سبب استخدام القرآن لعبارة "بحمدك" مع التسبيح، فقال إن حرف الباء هنا هو حرف استعانة، بمعنى أننا نسبح مستعينين بالله وبحمده، فلا يمكن للعبد أن يسبح أو يقدس الله بمفرده، بل يحتاج إلى توفيق الله وعونه، كما في الأمثلة اللغوية: "سافرت بالقطار"، "أكلت بالملعقة"، أي أن الباء تجعل ما بعدها وسيلة لاستكمال الفعل.

ولفت الشيخ الجندي بأن هذا الفهم يعكس عمق العلاقة بين العبد وربه، فالتسبيح والتقديس معا يعبران عن الإيمان بالكمال المطلق لله، والاستعانة به في طاعته وعبادته، مؤكداً أن "لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا عبدنا الله".

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

إمام مسجد الحسين يكشف أسرار سيف النبي ﷺ «العضب» ومصحف الإمام علي

نجيب ساويرس

ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس: 4 آلاف جنيه في محفظتي للطوارئ.. وأخشى الحسد على أولادي رغم إيماننا

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

