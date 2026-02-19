درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر

أكد الدكتور حسن الصغير، من علماء الأزهر الشريف، أن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر، وأن الواجب على المسلم أن يعمر هذا الشهر بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، مستحضرًا أن من مقاصد الصيام تحقيق التقوى التي أرادها الله لعباده، وأن شعار رمضان كما قرره القرآن الكريم هو قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾.

وأوضح حسن الصغير، خلال حديثه في درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك، أن فرضية الصيام لم تكن بدعًا من الشرائع، بل كتبها الله على هذه الأمة كما كتبها على من قبلها، مبينًا أن الغاية منها الوصول إلى مرتبة التقوى، وأن التقوى سبيل معية الله تعالى، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾، وهي طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

وبيَّن حسن الصغير، أن من مظاهر اليسر في الصيام ما شرعه الله من رخص للمريض والمسافر، وأنه وصف الشهر بأنه «أيامًا معدودات» تيسيرًا على العباد، مؤكدًا أن الصيام باب من أبواب دخول الجنة، وأن الله تعالى وعد المتقين بجنة عرضها السماوات والأرض، وجعل من ثمرات التقوى تيسير الأمور وتفريج الكروب، كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ وقال سبحانه أيضًا: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾.

وأشار إلى أن شهر رمضان شهر الدعاء والإجابة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، مؤكدًا أن في الشهر نفحات ورحمة متاحة لكل مؤمن، وأن أبواب الخير فيه واسعة، إذ أخبر النبي ﷺ أن «في كل معروف صدقة»، ما يفتح المجال أمام المسلم للتقرب إلى الله تعالى بكل وجوه البر، من عبادة وقول سديد وعمل صالح، داعيًا إلى اغتنام الشهر فيما يرضي الله ويحقق الرشاد في الدنيا والآخرة.

وفي إطار خطته الرمضانية الشاملة، يواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.