ديني

بالقراءات .. الجامع الأزهر ممتلئ عن آخره في الليلة الثانية من رمضان.. صور

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

في رحاب الجامع الأزهر، كعبة العلم وقِبلة العلماء، توافد آلاف المصلّين، اليوم الخميس في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالسكينة والخشوع، تستحضر معاني القيام، وتتفيأ ظلال القرآن في بيتٍ من أعرق بيوت الله، حمل لواء العلم والدعوة عبر القرون.

وامتلأت أروقة الجامع الأزهر بالمصلّين من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الطلاب الوافدين من شتى دول العالم، الذين قصدوا الأزهر الشريف ليشهدوا نفحات رمضان في رحابه، حيث تعالت أصوات التلاوة بالقراءات المتواترة، واصطفت القلوب قبل الصفوف، في مشهدٍ يعبّر عن مكانة الأزهر ودوره الجامع في خدمة كتاب الله.

وتقدَّم المصلّين في هذه الليلة المباركة الدكتور محمد الضويني، وكيلُ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمينُ العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، رئيسُ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرفُ العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيلُ لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عددٍ من علماء الأزهر وأساتذته وطلابه.

ورُفع أذان العشاء بصوت الشيخ رضا السويفي، القارئ بالجامع الأزهر، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ محمد فوزي، قارئًا برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، من سورة البقرة.

وفي صلاة التراويح، تأتي آيات التلاوة من سورة البقرة بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ محمد سالم عامر برواية الإمام قنبل عن الإمام ابن كثير المكي، ويقرأ الدكتور محمود عزازي برواية الإمام خلف عن الإمام حمزة الكوفي، كما يقرأ الشيخ محمد علاء الدين برواية الإمام الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري، ويؤم المصلين في الشفع والوتر الشيخ رضا السويفي، كما سيؤدي صلاة الفجر الليلة إمامًا بالمصلين في الجامع الدكتور محمود عزازي، ويصلي بآيات من سورة البقرة.

ويلقي درس التراويح الليلة الدكتور حسن الصغير، رئيسُ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى، بعنوان «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بثها عبر عدد من القنوات الفضائية.

وفي إطار خطته الرمضانية الشاملة، يواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم موائد الإفطار اليومية للطلاب الوافدين بواقع (7000) وجبة إفطار يوميًّا منها (5000) وجبة ساخنة و(2000) وجبة جافة، إضافة إلى (3000) وجبة سحور، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر كعبة العلم التراويح شهر رمضان الليلة الثانية من رمضان

