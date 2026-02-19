عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي

ارتفعت معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي، خاصة من ذوي الإعاقة وأسرهم، لمعرفة موقف الطلبات المقدمة، وموعد صدور الكارت، وأماكن الاستلام المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتيح الدولة أكثر من وسيلة رسمية للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، في إطار التيسير على المواطنين وتقليل الزحام، سواء عبر الخط الساخن، أو الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال منصة مصر الرقمية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة أو أوليائهم الاستعلام عن حالة الكارت من أكثر من وسيلة، تشمل:

ـ الخط الساخن.. الاتصال على رقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإبلاغك بموعد صدور الكارت ومكان استلامه.

ـ موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. زيارة الموقع الرسمي

اختيار "الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة".

الضغط على خيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي لمعرفة التفاصيل.

ـ منصة مصر الرقمية

تسجيل الدخول إلى المنصة.

اختيار خدمة "بطاقة الخدمات المتكاملة".

إدخال البيانات المطلوبة لعرض حالة الطلب.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ـ أصحاب الشلل الدماغي.. إعاقة حركية دائمة

ـ المصابون بالشلل الرباعي أو النصفي.. إعاقة جسدية شديدة

ـ ذوي الإعاقة الذهنية المزمنة.. اضطرابات ذهنية

ـ متحدو الإعاقة السمعية أو البصرية.. فقدان سمع أو بصر جزئي أو كلي

ـ مرضى ضمور العضلات ومتلازمة داون.. أمراض مزمنة وإعاقات متعددة

ـ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القزامة أو شلل الأطفال.. إعاقات جسدية تؤثر على الحركة

ـ الأشخاص فاقدو الأهلية.. يقدم عنهم الوصي القانوني المستندات المطلوبة

الأوراق المطلوبة لكارت الخدمات المتكاملة 2026

ـ صور شخصية.. عدد 2 صورة حديثة مقاس 4×6

ـ بطاقة الرقم القومي أصل وصورة للمتقدم

ـ شهادة الميلاد للأبناء.. أصل للاطلاع وصورة للتقديم

ـ التقرير الطبي المميكن.. موضح به نوع الإعاقة مع الأشعة والفحوصات

ـ قرار الوصاية (إن وجد).. في حالة فقد الأهلية

ـ متابعة الطلب.. يمكن الاستعلام بعد التقديم لمعرفة موعد استلام الكارت أو تحديث البيانات

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

ـ الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي عبر هذا الرابط هــــنــــــــا.

ـ اختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

ـ النقر على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ الضغط على كلمة استعلام لعرض حالة الكارت وموعد صدوره ومكان الاستلام.