إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
حالات تؤدي لسحب سيارة ذوي الإعاقة وفقا للقانون الجديد.. تفاصيل

في إطار تشديد الرقابة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة، تضمن مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مجموعة من الحالات الواضحة التي يترتب عليها سحب السيارة أو إلغاء الإعفاء الجمركي واسترداد مستحقات الدولة، حال مخالفة الضوابط المنظمة للاستفادة من الميزة.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على التعديلات، التي استهدفت سد الثغرات التي سمحت سابقًا بوقوع تجاوزات، والتأكيد على أن الإعفاء المقرر هو حق مقيد بشروط وليس امتيازًا مطلقًا.

التصرف في السيارة خلال 5 سنوات

ومن أبرز الحالات التي تؤدي إلى سحب الميزة، قيام المستفيد بالتصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو التوكيل للغير أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وينص المشروع صراحة على حظر أي صورة من صور التصرف خلال هذه المدة، وفي حال المخالفة يتم تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة بالكامل، إلى جانب تطبيق العقوبات القانونية.

الإخلال بشروط الإعفاء

ويؤدي الإخلال بأي من الشروط المنظمة للإعفاء إلى سقوط الحق في الميزة، ومن ذلك:

استيراد السيارة لغير الاستخدام الشخصي.

قيادتها بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، إذ يشترط أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه إن سمحت حالته، أو سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي.

عدم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

الجمع بين الإعفاء الجمركي والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد بالمخالفة للنص.

وفي جميع هذه الحالات، تُسترد الضرائب المستحقة، وتُطبق الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.

الحصول على السيارة بناءً على مستندات مزوّرة

وتُعد جرائم التزوير من أخطر الحالات التي تؤدي إلى سحب السيارة والمساءلة الجنائية، حيث نصت التعديلات على الحبس مدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

كما يعاقب القانون كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة من المزايا دون وجه حق، مع الحكم برد ما تم الحصول عليه بغير حق.

انتحال الصفة أو الحصول على الميزة دون استحقاق

ويواجه الحبس والغرامة كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو تقدم للحصول على سيارة أو خدمة مقررة دون وجه حق. كما تمتد العقوبات إلى من يحصل على بطاقة أو مستند إعاقة بطرق غير قانونية.

حالة الوفاة

أما في حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات المحظور فيها التصرف، فيجوز للورثة التصرف في السيارة، ولكن بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.

سيارات ذوي الاعاقة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الهمم مجلس النواب البرلمان

