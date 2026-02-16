تعديا على مواطن لرصده سيرهم بسرعة عالية.. القبض على سائق سيارة مقطورة ومرافقه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل بمقطورة" ومرافقه بالسير بسرعة عالية وحال قيامه بتصويره قاما بإجباره على التوقف والتعدى على سيارته ومحاولة الإستيلاء على هاتفه المحمول بالبحيرة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومرافقه (سائق ، تباع - مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.

