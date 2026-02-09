قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
هشام طلعت مصطفى: انشاء جامعة خاصة متميزة في مدينة نور إضافة قوية لحزمة الخدمات المتكاملة بالمدينة

أحمد عبد القوى

في خطوة جديدة تعكس ريادتها ودورها المحوري في دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر ، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى المتكاملة لتطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، من خلال الجمع بين التطوير العقاري المتطور والخدمات التعليمية عالية الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة داخل مشروعاتها وتعزيز القيمة المضافة لها.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، لتكون نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الجديد التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها.

وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات المحققة طوال العمر التشغيلي للمشروع، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار وثقة الأطراف في جدوى المشروع واستدامته، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير منظومة تعليمية متكاملة تخدم مختلف المراحل التعليمية داخل المدينة، وتتضمن الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات المنتظرة الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية، بينما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات بمدينة نور خلال عام 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد، بما يعكس التزام مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الزمني، ودورها الرائد في دعم اهداف التنمية العمرانية الشاملة وبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة.

في هذا الصدد أكد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم يأتي في إطار رؤية المجموعة لتقديم نموذج متكامل للمدن الذكية المستدامة والمتطورة، مشيرًا إلى أن تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور يمثل خطوة محورية في دعم قطاع التعليم الجامعي والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وأضاف أن إنشاء الجامعة الجديدة يأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها داخل مدينة نور – على غرار كافة مدن المجموعة - بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، وتعزز من مكانة مدينة نور كوجهة متكاملة للحياة العصرية.

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

