محافظ المنيا: موقف ديرمواس مركز خدمي متكامل وفق قواعد حضارية حديثة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ديرمواس، أعمال إنشاء الموقف الجديد، المقام على مساحة 1300 متر مربع، للوقوف على معدلات التنفيذ التي بلغت مراحلها النهائية بنسبة تجاوزت 85٪، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية ضمن الرؤية الشاملة التي تتبناها المحافظة لإعادة الانضباط للشارع المنياوي، وتنظيم منظومة النقل الداخلي وفق قواعد حضارية حديثة، مشددًا على أن القضاء على المواقف العشوائية يأتي على رأس أولويات العمل لما تسببه من اختناقات مرورية وتشويه للمشهد الحضري.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن موقف ديرمواس الجديد لا يقتصر دوره على كونه ساحة لانتظار السيارات، بل يمثل مركزًا خدميًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة منظمة وآمنة تضمن كرامة المواطن، وتحقق انسيابية مرورية ملموسة داخل المركز، موجّهًا بسرعة رفع معدلات الأداء وتكثيف الأعمال، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لضمان تسليم المشروع في موعده المحدد وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال تفقده أرجاء الموقع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من المهندسة أسماء محمود، مدير التفتيش الهندسي، أوضحت خلاله أن أرض المشروع كانت في الأصل حديقة غير مستغلة، وتم اتخاذ قرار بتحويلها إلى مرفق خدمي حيوي يخدم أهالي ديرمواس، نظرًا لموقعها المتميز بقلب المدينة، مشيرة إلى أن المشروع يضم مبنى إداريًا لإدارة منظومة النقل، ومجمع دورات مياه حديث، إلى جانب مقاعد واستراحات مخصصة لراحة الركاب، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن.

ومن جانبه، أكد المهندس رامي حسني، المدير التنفيذي لوحدة التنمية الحضرية، أن موقف ديرمواس الجديد يمثل حلقة جديدة في جهود المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، استكمالًا لما تحقق من نجاحات في مراكز أخرى، من بينها سمالوط ومجمعات مواقف المنيا وسوق الحبشي، لافتًا إلى أن الأعمال بالموقع مستمرة على مدار الساعة منذ انطلاقها قبل ثلاثة أشهر، في سباق مع الزمن للانتهاء من المشروع وافتتاحه رسميًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الموقف صُمم ليستوعب نحو 100 سيارة بنظام التناوب، مع تكثيف الأعمال حاليًا للانتهاء من تركيب المظلات «التندات» لحماية المواطنين والمركبات من العوامل الجوية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندسة هدير ربيع، مدير وحدة التنمية الحضرية، والمهندس رامي حسني، المدير التنفيذي للوحدة، والمهندسة أسماء محمود، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة.

