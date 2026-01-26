جنايات المنيا.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة أبنائه الثلاثة إلى فضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة أبنائه الثلاثة لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور مارس للنطق بالحكم.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار حازم شوقي رئيس محكمة جنايات المنيا، وعضوية المستشار أحمد عبدالعال ، والمستشار هيثم ابو جبل، والمستشار أحمد حقي ، ووكيل النائب العام المستشار مصطفى كمال، وخالد شعبان أمين سر اللجنة



ترجع أحداث القضية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، في شهر يوليو الماضي يتضمن قيام عامل بذبح ابنائه الثلاث لخلافات اسريه بإحدى قرى مركز المنيا.

وكشفت التحقيقات، إلى أن المتهم المدعو أحمد. ر. ا البالغ من العمر 35 سنه عامل، أقدم على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة داخل منزل الأسرة، وذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجته وهم رودينا 10 سنوات، ورحيم 7 سنوات، ورمضان عامين، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وأوضحت التحقيقات، أن الجريمة وقعت في بإحدى قرى مركز المنيا، كما أن المتهم لم يكن مرخصًا له بحيازة السلاح الأبيض الذي استخدمه بالواقعة من أجل إنهاء حياة أبنائه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ثم أمرت بإحالته محبوسًا احتياطيًا إلى محكمة جنايات المنيا؛ وذلك لمعاقبته عن الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا لمواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، حيث استغل تواجده مع الأطفال بمفردهم داخل منزل الأسرة، ثم انهال عليهم بواسطة سلاح أبيض، وأحدث بهم إصابات قطعية أدت إلى وفاتهم، وقام بتسليم نفسه الي مركز الشرطه.

