سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14–3-2026

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-3-2026 نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات. وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 51.94 جنيه للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي و التنمية الصناعية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإسكدرية، الإمارات دبي الوطني..

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

أعلى سعر دولار مقابل الجنيه

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.5 جنيهًا للشراء و 52.6 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًأ للبيع في ميد بنك.